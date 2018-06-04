«Рауш просто вытянул короткую спичку»

Заявка сборной России на ЧМ-2018, игра сборной против Австрии, Туре снова нашёл расизм. Это и другое в комментариях читателей.

El Pais: шансы сборной России выйти в финал ЧМ-2018 — 3%

a-n-y:

— Не знал, что испанцы настолько оптимистичный народ.

Широков назначен директором по селекции «Динамо»

111111piterr:

— Я не для тебя селекцией занимаюсь))))

Черчесов: идеальная игра против Австрии насторожила бы меня больше поражения

quies:

— Вот почему при Черчесове сборная ни разу не показывала идеальной игры — он ее сам избегает!

Состав сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018

denis543:

— Почитав комментарии, я понял, что Россия футбольная страна. Столько гениальных менеджеров и тренеров нет ни в одной стране мира.

Черчесов объяснил, почему не включил Рауша в заявку на ЧМ-2018

englishdoglanguage:

— Рауш просто спичку короткую вытянул.

Журналисты ESPN2 разобрали игру сборной России

vityaigl:

— Журналисты ESPN не смогли разобрать игру сборной России, потому что её нет.

Идову и Муса — в финальной заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018

1z2a3q:

— И всё-таки Идову попал на родной ЧМ) Правда в другой футболке)

Смольников: перед матчем-открытия ЧМ-2018 наверняка в душе что-то дёрнется

vylbemen:

— Тот случай, когда нужно ставить ударения )))

chempik161:

— Чья то шея?

Яя Туре: Гвардиола был жесток, и я подумал, а не из-за моего ли цвета кожи?

grosso7:

— Однажды он обвинит свою мать в том, что она больше любила его брата Коло, потому что он менее чёрный чем Яя.

Агент Сарри: не знаю, что такое «Челси», это клуб? Мы знаем лишь о «Наполи»

innuendo689908:

— «Извините, я футболом не интересуюсь» (с)

График прибытия сборных в российские города для участия в ЧМ-2018

modzhahed:

— Это информация для грузчиков в аэропортах?