«Рауш просто вытянул короткую спичку»

El Pais: шансы сборной России выйти в финал ЧМ-2018 — 3%
a-n-y:
— Не знал, что испанцы настолько оптимистичный народ.
Широков назначен директором по селекции «Динамо»
111111piterr:
— Я не для тебя селекцией занимаюсь))))
Черчесов: идеальная игра против Австрии насторожила бы меня больше поражения
quies:
— Вот почему при Черчесове сборная ни разу не показывала идеальной игры — он ее сам избегает!
Состав сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018
denis543:
— Почитав комментарии, я понял, что Россия футбольная страна. Столько гениальных менеджеров и тренеров нет ни в одной стране мира.
Черчесов объяснил, почему не включил Рауша в заявку на ЧМ-2018
englishdoglanguage:
— Рауш просто спичку короткую вытянул.
Журналисты ESPN2 разобрали игру сборной России
vityaigl:
— Журналисты ESPN не смогли разобрать игру сборной России, потому что её нет.
Идову и Муса — в финальной заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018
1z2a3q:
— И всё-таки Идову попал на родной ЧМ) Правда в другой футболке)
Смольников: перед матчем-открытия ЧМ-2018 наверняка в душе что-то дёрнется
vylbemen:
— Тот случай, когда нужно ставить ударения )))
chempik161:
— Чья то шея?
Яя Туре: Гвардиола был жесток, и я подумал, а не из-за моего ли цвета кожи?
grosso7:
— Однажды он обвинит свою мать в том, что она больше любила его брата Коло, потому что он менее чёрный чем Яя.
Агент Сарри: не знаю, что такое «Челси», это клуб? Мы знаем лишь о «Наполи»
innuendo689908:
— «Извините, я футболом не интересуюсь» (с)
График прибытия сборных в российские города для участия в ЧМ-2018
modzhahed:
— Это информация для грузчиков в аэропортах?