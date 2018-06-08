Он не едет в Россию, но хочет, чтобы ему всё равно завидовали.

Икарди хорошо и без чемпионата мира. Доказательства — здесь

Нападающий Мауро Икарди пролетел мимо заявки сборной Аргентины на чемпионат мира – 2018, несмотря на то, что стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в этом сезоне. Главный тренер национальной команды Хорхе Сампаоли говорит, что все достоинства футболиста очевидны – просто его команде не подходит игрок его типажа. От этого, впрочем, не легче… Да и конкуренция в атаке у Аргентины лютая — Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала. И это не говоря ещё о Лионеле Месси.



Супруга Мауро, аргентинская профессиональная модель Ванда Нара, — основной источник позитивных эмоций для игрока в эти непростые дни.

Чтобы поскорее забыть то, как обошлись с игроком в сборной, влюблённая пара отправилась в масштабный тур по Африке. Мауро выкладывает потрясающие фото закатов и диких животных.

Устав от приключений, Мауро и Ванда переместились в более спокойное место для отдыха: фотографии сафари плавно сменились на неземные пейзажи Сейшельских островов. Теперь супруги нежатся на солнце и набираются сил перед новым футбольным сезоном.

Ванда – не только супермодель, но и заботливая мама. К совмещению таких ролей готова не каждая женщина.У Ванды трое сыновей от прежнего брака с другим футболистом – Макси Лопесом, известным по выступлениям в России за ФК «Москва». А от Икарди Вада родила ещё двух прекрасных дочерей – Франческу и Изабеллу.

При этом с ролью домохозяйки супруга Икарди умудряется делать полноценную карьеру в шоубизнесе. Фотографии Ванды то и дело мелькают на страницах глянцевых журналов.

Ну и кто кому теперь завидует, сборная Аргентины?