В «Динамо» Бухарест подозревают, что вместо Эдгара Йе в клуб приехал его брат-близнец

В «Динамо» Бухарест подозревают, что вместо Эдгара Йе в клуб приехал его брат Эделину, сообщает румынское издание Fanatik.

В столичном клубе считают, что к команде присоединился другой футболист: Йе не показывает свои документы, а также не говорит на английском языке, как предполагало руководство. Футболист коммуницирует исключительно на португальском. Также отмечается, что игрок обращался к спонсору клуба, чтобы получить от него автомобиль.

Бухарестскому «Динамо» грозит присуждение пяти технических поражений в матчах с участием Йе, если будет доказано, что в играх принимал участие не тот игрок, что был заявлен, и, соответственно, команда потеряет восемь очков.

Клуб уже несколько недель безуспешно пытается расторгнуть контракт с игроком, получая отказы от футболиста. «Динамо» Бухарест хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность спортсмена.

30-летний гвинейский и португальский защитник Эдгар Йе играл за вторую команду «Барселоны», а затем выступал за такие клубы, как «Лилль», «Нант», «Трабзонспор», «Фейеноорд» и «Истанбул Башакшехир». В феврале 2024 года игрок перешёл в «Динамо» Бухарест, будучи свободным агентом. Его брат-близнец Эделину провёл большую часть карьеры в низших лигах Португалии и Польши.