Сёмин: Тюкавин готов к зарубежному чемпионату, надо ему пробовать себя

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину нужно попробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов.

«Тюкавину надо пробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов. Он уже готов для этого. Но для этого надо, чтобы его пригласили в какой-нибудь иностранный клуб. Нужно, чтобы его увидел главный тренер, который готов будет поставить футболиста на определённую позицию в своей команде. Но какой зарубежный чемпионат ему подойдёт по стилю, я оценить не могу», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.