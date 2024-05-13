Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Мамаев ответил на вопрос, что для него сейчас самое главное в жизни

Павел Мамаев ответил на вопрос, что для него сейчас самое главное в жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, что для него сейчас самое важное в жизни.

– Что для вас самое главное в жизни сейчас?
– Семья. Это своя церковь, опора, благодаря которой ты можешь быть счастлив. Если ты несчастлив дома, то встаёшь – и уже злой. Начинаешь искать в каждом человеке только негатив. А когда ты счастлив, то всё вокруг прекрасно: для кого-то что-то плохо, ты же смотришь на вещи через другую призму – стараешься увидеть что-то хорошее, проанализировать, зачем тебе дано это испытание. Можно воспринять какую-то ситуацию как «вокруг все виноваты», а можно принять как возможность для того, чтобы подумать над чем-то. Я пытаюсь всегда анализировать любую ситуацию.

– Получается, бог не наказывает?
– А даёт испытания. Иной раз люди просят у бога: дай мне любви, дай мне работу. Человеку предлагают работу за $ 100, а он хочет, чтобы сразу дали миллион. Так редко бывает – это же не казино, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Материалы по теме
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Эксклюзив
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android