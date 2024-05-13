Павел Мамаев ответил на вопрос, что для него сейчас самое главное в жизни

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, что для него сейчас самое важное в жизни.

– Что для вас самое главное в жизни сейчас?

– Семья. Это своя церковь, опора, благодаря которой ты можешь быть счастлив. Если ты несчастлив дома, то встаёшь – и уже злой. Начинаешь искать в каждом человеке только негатив. А когда ты счастлив, то всё вокруг прекрасно: для кого-то что-то плохо, ты же смотришь на вещи через другую призму – стараешься увидеть что-то хорошее, проанализировать, зачем тебе дано это испытание. Можно воспринять какую-то ситуацию как «вокруг все виноваты», а можно принять как возможность для того, чтобы подумать над чем-то. Я пытаюсь всегда анализировать любую ситуацию.

– Получается, бог не наказывает?

– А даёт испытания. Иной раз люди просят у бога: дай мне любви, дай мне работу. Человеку предлагают работу за $ 100, а он хочет, чтобы сразу дали миллион. Так редко бывает – это же не казино, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.