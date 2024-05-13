Кержаков: «Динамо» близко к чемпионству — футбол вознаграждает тех, кто бьётся до конца

Бывший нападающий «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков оценил шансы бело-голубых на чемпионский титул в этом сезоне.

«Очевидно, что чемпионство действительно очень близко для «Динамо». Сейчас всё зависит только от них. Следующий матч «Динамо» играет с «Крыльями» дома, и турнирная ситуация больше давит именно на московский клуб. Но я думаю, что «Динамо» изо всех сил зацепится за победу, по крайней мере должно.

Последний матч с «Балтикой» был не самым уверенным. Но мы видим, как «Динамо» вырывает победы, что присуще командам, которые по итогу и становятся чемпионами. «Динамо» может находить в себе дополнительные силы, чтобы уже безвыигрышные матчи переворачивать в свою пользу.

Громко сказано, что «Динамо» больше всех заслуживает титул. На последнем отрезке чемпионата мы не видим команд, которые по игре заслуживали бы его. По умению и стремлению играть до конца и добиваться результата «Динамо» выглядит лучше, чем «Зенит» и «Краснодар». Футбол вознаграждает тех, кто бьётся до конца, несмотря на то что иногда не получается», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.