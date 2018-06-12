Главные красавицы чемпионата мира-2018. Фото

Футбол – это красивая игра с богатой историей и самой многочисленной армией болельщиков. Главное событие футбольного мира уже в России.Домашний чемпионат, которого мы так ждали. Новые стадионы, лучшие футболисты и целая армия болельщиков. А кроме этого – самые красивые девушки планеты Земля. Знакомимся?

Виктория Лопырёва, посол чемпионата мира

Главная красавица российского футбола всегда ему помогает. Она укутывает в пледы английских болельщиков, водит экскурсии для журналистов и даже наставляет игроков. А самое главное – воодушевляет болельщиков. Виктория обязательно будет на трибуне поддерживать нашу сборную.

Шакира, жена защитника Испании Жерара Пике

Шакира написала гимн к чемпионату мира 2010 года, она — жена одного из лучших защитников мирового футбола и она страстная футбольная болельщица. Вы обязательно увидите её на всех матчах сборной Испании.

Ксения Коваленко, защитник женской сборной России

Главная звезда женской сборной России по футболу всегда поддерживает мужскую команду. Ксения болела за подопечных Станислава Черчесова на последнем товарищеском матче против Турции. Она обязательно будет на чемпионате мира.

Алессандра Амбросио, топ-модель

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио перед самым стартом турнира призналась в любви сборной России. Чтобы выразить свои чувства, девушка надела форму сборной Станислава Черчесова и снялась в фотосессии перед чемпионатом мира.

Мария Командная, ведущая

Именно благодаря неному голосу Марии командной и её шикарному внешнему виду, в группу к России достились Египет, Саудовская Аравия и Уругвай. Болельщики очень любят Марию, а её профессионализм высоко ценить и за пределами России.

Наталья Орейро, исполнительница песни чемпионата мира

«Крёстная мама» сборной Уругвая не просто написала песню о чемпионате мира на трёх языках, включая русский. Наталья Орейро приехала в Россию заранее, перед мундиалем, чтобы порадовать болельщиков и насладиться праздником футбола!

Красота дня. Наталия Орейро записала песню о ЧМ-2018 Она надела кокошник и поёт на русском!

Дарья Исаева, художница

Дарья рисует футболистов, и рисует их красиво. Талант девушки оценили не только болельщики по всему миру, но и сами игроки. Во время чемпионата мира она обязательно будет поддерживать нашу сборную.

Эрьона Сулеймани, самая красивая болельщица Европы

Жена швейцарского полузащитника Блерима Джемаили признана самой красивой болельщицей в Европе, и она обязательно посетит все матчи с участием своего мужа. Девушка предпочитает смотреть игру вместе со своими детьми на обычной трибуне среди болельщиков, а не в закрытой VIP-ложе.

Красота дня. Самая красивая болельщица Европы — Эрьона Сулеймани В рубрике «Красота дня» — Эрьона Сулеймани, самая красивая болельщица Европы и жена швейцарского полузащитника Блерима Джемаили.

Наталья Водянова, посол чемпионата мира

Наталья любит российский футбол и с огромной радостью стала послом чемпионата мира от Нижнего Новгорода. Девушка всегда поддерживает нашу сборную, а перед турниром даже снялась с Фёдором Смоловым для глянцевого журнала.

Юлия Левченко, девушка нападающего сборной России Фёдора Смолова

Девушка главной звезды российского чемпионата и надежды сборной России. Фёдор Смолов специально не стал забивать в последних товарищеских матчах, чтобы порадовать Юлию и всех болельщиков голами на чемпионате мира. Она обязательно будет на трибуне болеть за Россию.

Бонус – бригада «Чемпионата» на чемпионате мира

Галина Козлова

Для самых свежих новостей, красивых фотографий и интересных интервью во время чемпионата мира Галина готова работать без выходных. От этой красотки не ускользнёт ничего, именно поэтому читатели «Чемпионата» так полюбили Галину.

Полина Куимова

Оригинальные тексты Полины, огненные репортажи и прямые трансляции давно полюбились читателям «Чемпионата». Во время мундиаля наша красавица посетит почти все города-участники, чтобы порадовать вас своими интересными материалами. Увидимся на чемпионате мира!

Ирина Белкина

Молодая, красивая и любящая футбол Ирина едет на чемпионат мира, чтобы показать вам, как болельщики проводят время между играми сборных. Самый интересный контент со всех фан-зон вы будете получать от нашей прекрасной корреспондентки.

Дарья Тубольцева

Даша великолепно разбирается в питерском футболе и хоккее. Она обворожила читателей не только своими работами, но и очаровательной улыбкой. Во время чемпионата мира Даша будет в самом центре событий.