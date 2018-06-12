«Ощущение, что мы — ваши враги». Дзюба выступил с мощнейшим манифестом

После заключительной тренировки сборной России в Новогорске к журналистам наконец-то вышел Артём Дзюба. И зарядил такую речь, что её и комментировать, пожалуй, не стоит.



— Всех хотел поздравить с праздником, сегодня День России, — начал футболист. — Хочу сказать, что смотрю на всё, что происходит. Сейчас очень негативный фон. Хотел бы попросить вас, раз уж вы вещаете в народ. Турнир ещё не начался, а вы уже очень агрессивно себя ведёте. Давайте когда турнир закончится, тогда уже и будете делать выводы. А сейчас я прошу объединиться — за нашу страну. Это праздник футбола, который пройдёт у нас. Мы здесь месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира, а, как и все 32 команды, мечтаем хорошо выступить.

Много скептиков, негатива вокруг команды. Прошу добавить немного уважения к нам, а мы соответственно будем уважать вас. Мы единое целое и должны быть вместе, а сейчас порознь, и никому это плюсом не будет.



Наблюдаю за одним вашей коллегой… (обращается к сотруднику «Матча»). Хотел ему сказать парочку слов. Сейчас важный турнир, мы все к нему готовимся, и для нас это важнейшее событие в карьере. Нам нужна поддержка всей страны, а мы возложим на алтарь победы всё. Будем биться и сражаться.

Иллюзия обмана. Почему сборная России выйдет из группы с первого места Потому что она просто сильнее всех. Хоть с Салахами, хоть без.

— Гранат сказал, что удалил все приложения и не читает СМИ. Выходит, вы читаете?

— Нет, я не читаю, но я, когда лежу в комнате, люблю смотреть канал «Матч ТВ». Постоянно такой фон, как будто вы наши враги. Постоянно вам что-то не нравится: «Круто в Аргентине, круто в Португалии, круто там, круто сям». Хочется сказать: «Ну поезжайте туда, зачем вы здесь?». Мы работаем и знаем, что за нас болеют и переживают. Уверяю: безразличных на футбольном поле не будет. Все будут биться, сражаться и играть в футбол.



— Все понимают, что на матче открытия будет сильное волнение. Был какой-то общий разговор именно на тему психологии?

— Разговора ещё не было, но он наверняка будет ближе к игре. Сейчас ещё мало кто всё понимает и ощущает. Думаю, многие всё поймут, когда приедут в «Лужники». Важно будет справиться с волнением, потому что у нас много молодых ребят, для которых такой турнир — первый. Да и вообще сборная России никогда не выходила из группы. А то такое ощущение, что всегда выходили из группы, а сейчас самая слабая сборная в истории. Это оскорбляет и обижает. Мы соберёмся и переговорим, у нас много опытных ребят. Нужно всё волнение перенести себе в пользу. Пусть нас боится соперник. Мы играем дома, и у нас есть 12-й игрок. Хочу, чтобы он болел за нас сердцем и душой. Сначала болейте, а уже потом судите. Закончится турнир — будем сидеть и обсуждать.

— И всё-таки первые два матча нас напугали.

— Они могли напугать. Вот смотрите: Франция играет с США — 1:1. Дешам говорит: «Мы под нагрузкой». С ним все соглашаются. Когда мы говорим, что под нагрузкой, все говорят: «Да какие ещё нагрузки?». Идёт план. Не спорю, не всё получается, но это подготовительная работа. Есть три матча, три финала. И после них мы уже будем подводить итоги. А в товарищеских матчах проверяют схемы, игроков и ищут правильный вариант.

— Какие ожидания у нашей сборной от ЧМ?

— Мы счастливы, что в нём участвуем. 32 команды приехали сюда за мечтой. Все мечтают здесь выиграть и усердно для этого работают. Но победит одна. Это не значит, что они не хотят. Кого бы вы сейчас ни спросили, у всех есть задача номер один — выйти из группы. Так же и с нами. Мы — реалисты. Мы — не фавориты ЧМ, но хотим выйти из группы. Играя дома, хотим доказать всем и себе, что можем играть в футбол. Чтобы нами гордились и знали, что мы не только хоккейная, баскетбольная, волейбольная страна, но и футбольная. Для начала приложим все усилия, чтобы выйти из группы, а дальше — будем фантазировать.

— Первый матч — с Саудовской Аравией. Кого отметите в составе соперников?

— Мы их изучали. Фамилий я не знаю, но у них в центре поля очень хороший седьмой номер. Ещё есть неплохой центральный защитник — техничный парень. Заметили, что эта сборная любит играть на контратаках: очень быстрые и мобильные ребята. У нас есть определённый план и варианты на игру. Получится или нет их осуществить — увидим.

Артём Дзюба Фото: РИА Новости

— Со стороны кажется, что у людей есть напряжение по поводу сборной России, — вопрос от иностранного журналиста.

— Не согласен. Мы просто видим то, что хотим видеть. Это нормально, перед Евро-2008 тоже всю команду хоронили. «Да это не та команда, они ничего не могут». Но они обыграли голландцев, и все начали кричать: «Ура, это лучшая сборная за все времена». Поэтому давайте не будем спешить и дождёмся турнира. Отчасти и мы виноваты в негативном фоне, но этот турнир для нас — шанс повернуть болельщиков в свою сторону.

— Мощный манифест, вы выступили как лидер команды. Но вы на поле в последних матчах выходите не в основном составе. Вам в этой роли комфортно?

— Мне некомфортно, но это нормально. Иначе что я за спортсмен такой? Нас 23 футболиста, и мы единое целое. Любой должен быть готов к тому, чтобы подменить партнёра. Играть за сборную России — огромная честь. Я для этого много работаю и жду любого шанса. Как только дадут — приложу 300 процентов усилий, чтобы доказать свою состоятельность.



— И последний вопрос. Сегодня День России. Можете надеть триколор и сказать что-то стране?

— Я горжусь своей страной. Рад, что я россиянин, и для меня огромная честь играть за сборную. Призываю всех болельщиков объединиться. Вместе мы целая семья. Нам очень нужна ваша поддержка, и только за счёт ваших эмоций мы можем выиграть этот турнир. Поэтому всем удачи, здоровья и добра. И больше позитива!