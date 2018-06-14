Какими футболисты сборной России были в детстве

Детские фото футболистов сборной России — в фотообзоре

Считаные часы остаются до начала чемпионата мира по футболу. Болельщики готовятся поддерживать нашу сборную в матче открытия с Саудовской Аравией, а также приходят на открытые тренировки и оставляют свои пожелания. Но есть люди, чья поддержка наверняка вдохновит наших футболистов на работу с утроенной силой. Свои наставления спешат передать первые тренеры футболистов и другие специалисты, которые сыграли важную роль на пути их становления. Кому, как не им знать, что сказать своим воспитанникам перед главным стартом в их жизни.

— Буду всей душой болеть за Игоря, — заверил первый тренер Игоря Павел Коваль. — С первых же дней, когда он пришёл ко мне заниматься, его отличала дисциплинированность. У меня к нему никогда не было претензий по работе и поведению в быту, поэтому он достиг таких высот. Всегда слушал тренера, делал то, что просили. Я тогда вёл 1985 год рождения, а Игорь был 86-го. К нему относились как к младшему и всегда больше опекали. Акинфеев всегда здорово играл в воротах. Именно играл, а не стоял: он всё время был в рабочем состоянии. Мы провели с ним вместе много турниров, но ничего непредсказуемого с ним не случалось.

«Спартачи срывали с него шапку ЦСКА». Игорю Акинфееву – 30 лет 30-й день рождения Игоря Акинфеева – хороший повод послушать людей, близко знающих юбиляра. И, может быть, по-новому взглянуть на него…

Игорь — человек серьёзный. Когда видимся, особо про себя не рассказывает, да я и сам в душу не хочу влезть. Зачем это надо? У Акинфеева опыт есть, он лидер в раздевалке своего клуба. Всегда говорит по делу, лишних слов на ветер не бросает. Акинфеев не играет на зрителя, он прямой парень, поэтому к нему все хорошо относятся. Даже соперники про него плохо не говорят. На ЧМ, конечно, желаю ему большой удачи!

— Андрей в детстве не отличался вратарским ростом, был очень маленький, — вспоминает детский тренер Андрея Дмитрий Гуленков. — Он переживал, когда через него мячи пролетали, порой даже плакал. Очень работоспособный, хороший мальчишка был. Отзывчивый, добрый. Надеюсь, он сыграет хоть одну игру на турнире. Ну и нашей сборной, конечно, желаю удачи!

Андрей Лунёв – крайний слева.

— Владимир начал заниматься футболом в восемь лет, — рассказывает Сергей Джанаев, под чьим руководством начинал свой путь в футболе Владимир. — В детстве он очень хотел быть нападающим, но я сразу понял, что ему лучше играть в воротах. Он у меня полгода сидел в запасе из-за желания играть в нападении: никак не хотел вставать в ворота. Володя думал, что он великий нападающий. Я его выпускал на последние 10-15 минут, когда результат был ясен. Скоро он понял, что вариантов нет — я его в ворота и поставил. Хорошо, что удалось угадать с позицией на поле.

Габулов — трудяга и пахарь. Желаю ему сыграть на чемпионате мира. Если доверять игрокам, они будут раскрываться с лучшей стороны. Если ему выпадет возможность сыграть на турнире, он не подведёт. Он в этой команде свой человек. Владимир постарается себя проявить.

Владимир Габулов в верхнем ряду по центру. Фото: Фото из личного архива Сергея Джанаева

— Я нашёл Семёнова фактически в школьном дворе, — признаётся Равиль Селихов, давший Андрею путёвку в футбольную жизнь. Он не занимался футболом, так что я его, можно сказать, за руку привёл в футбольную школу. Андрей был резким, быстрым, жёстким, но «деревянненьким». Характер у него был уже тогда: не любил проигрывать. У меня Андрей всегда играл форварда, иногда – в оттяжке, много забивал: такой стервятник, маленький Шевченко. Он и в «Спартак»-то уходил нападающим.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Кстати, моих воспитанников в сборной двое: я ведь вёл Смольникова до профессионального футбола, работая в «Локомотиве». Желаю команде добиться победы, которая стратегически выведет её на ударные позиции. Хотелось бы, чтобы Семёнов сыграл на чемпионате мира, почувствовал атмосферу и не подвёл. Того же желаю и Смольникову. В любом случае нахождение в сборной – большой шаг вперёд.

Андрей Семёнов в нижнем ряду по центру. Фото: из личного архива Андрея Семёнова.

— Федя был обыкновенным ребёнком, — делится подробностями первый тренер Кудряшова Валерий Подгорный. — Чуть выше ростом, чем остальные. Очень быстро соображал. С детства у него была любовь к футболу, ему всегда хотелось играть и тренироваться. Пропустил за всё время две-три тренировки. За восемь лет занятий, представляете? Хочу пожелать ему отыграть все матчи без травм. Чтобы команда прошла далеко, вышла из группы.

Фото: Из личного архива Фёдора Кудряшова

— Мне было видно сразу, что Володя очень умный игрок, рассказывает известный российский тренер Андрей Кобелев, который привёл 18-летнего Володю в «Динамо». — Когда он пришёл, мы его отдали в аренду в «Сибирь». У него светлая голова, хорошая левая нога, может отдать любую передачу. Поначалу, конечно, не рассчитывали как на игрока основного состава. Он был готов снова уйти в аренду. Постоянно говорил, что хочет играть, что любит футбол. Удалось убедить его, что при должном отношении к себе он вырастет в качественного игрока. Это и произошло. Он знает, как достичь цели. Желаю ему на чемпионате мира, главное, здоровья! Ну и, конечно, выхода из группы нашей команде.

Владимир Гранат Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Москва

— Хочется пожелать Игорю, чтобы он на чемпионате мира выходил на поле с первых минут, не давал соперникам создавать моменты у своих ворот и сам участвовал в атаках сборной, — даёт наставление своему воспитаннику первый тренер Смольникова Юрий Востроухов. Самое главное, чтобы без повреждений. — Помню, когда Игорю было 10 лет, как-то раз перед игрой он подошёл ко мне и сказал: «Тренер, не могу играть, правая нога болит». Я ему отвечаю: «Так бей левой ногой». Через какое-то время я смотрю, что он стал убирать мяч под левую ногу и делаю замечание: «Что ты под левую ногу убираешь, когда у тебя есть правая», а он: «Так я научился левой ногой бить».

Игорь Смольников в нижнем ряду крайний справа. Фото: Фото из личного архива Юрия Востроухова.

— Во-первых, хочется пожелать Илье здоровья, во-вторых попадать в основной состав, в-третьих — выкладываться на все 100 процентов, — с такими пожеланиями выступает детский тренер Ильи Игорь Попов. — Илья всегда был рассудительным, со своей точкой зрения, целеустремлённым. Такой футболист, который всегда выкладывался на тренировках, никогда не позволял себе сачковать.

Илья Кутепов Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

— Игнашевич уже с детства всё делал правильно, — заверил первый тренер Сергея Виктор Шустиков. — Сразу было видно, что из него вырастет игрок высокого класса. Удивился ли я, что его вызвали в сборную в 38 лет? Он этого заслуживает. Даже в таком возрасте Сергей поможет нашей команде. Хочу пожелать, чтобы на чемпионате мира ему игралось с настроением. И без травм!

Сергей Игнашевич — на командном фото в нижнем ряду второй справа. Фото: «Чемпионат»

– Марио Фернандес – один из лучших, — безапелляционно заявляет воспитавший его Маркос де Лима Ромеу. — Мы гордимся, что ученик нашей школы «Сан-Каэтано» выступает в сборной России. Он всегда относился серьёзно к футболу и оставался сконцентрирован на своей цели. Мы безмерно счастливы, что наш воспитанник пробился на такой уровень. Мы за ним постоянно следим и желаем ему успехов. Вся наша академия желает Марио отличного чемпионата мира. Мы надеемся, что его сборная России сыграет в финале со сборной Бразилии. Желаем удачи Марио, которого мы помним еще ребенком.

Марио Фернандес Фото: официальный сайт ФК «Сан-Каэтано»

— В детстве Саша был таким же пацаном, как и все, — вспоминает детский тренер Александр Плясунов. — Отличался лишь своим неуёмным желанием играть постоянно: мини-футбол, большой футбол. Головин с мячом не расставался, пропадал на стадионе с утра до вечера, но и учился хорошо. Помимо тренировок, сам дополнительно занимался. Саша был от природы хорошо координирован, быстро двигался, более-менее с мячом работал: мог передачи делать, пытался обыгрывать, даже в шесть лет. По характеру от других ребят не отличался, но у него уже в детстве была мечта – играть профессионально. Саша говорил, что будет выступать за сборную и играть за границей. Головин пользовался авторитетом в команде. Он с ребятами до сих пор дружит, в том числе и с младшими.

Я даже мечтать не мог о том, что Головин станет главным талантом страны. Калтан – заштатный городишко, 30 тысяч населения, никакой футбольной инфраструктуры. Вопреки всему этому, Головин вырвался. Я помню, какая радость была, когда Саша стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной в 2013 году. Это был неописуемый восторг, радость, гордость за наш Калтан и Кемеровскую область. Хочется, чтобы Головин дальше пошёл, закрепился в сборной – потенциал у него до конца ещё не раскрыт. Желаю ему обойтись без травм. Нашей сборной – удачи, чтобы показали наш русский характер: вышли из группы и бились в каждом матче. Помнили, что о них думают, ими гордятся, болеют за них и желают побед.

Александр Головин Фото: Фото из личного архива Александра Головина

— Алан мальчишкой приходил ко мне на тренировки и смотрел, как занимаются ребята, — вспоминает Юрий Наниев. — Я его знал, так как он мой сосед. Однажды я предложил ему попробовать поиграть, хоть Алан был младше тех ребят, которых я тренировал. Он согласился, сказал, что сможет. В конце одной из тренировок была двусторонка, в одном из составов не хватало человека. Я поставил к ним Алана. Тогда он занял позицию в защите. Началась игра, я увидел, что он может на опережение сыграть. На тот момент ему и семи лет не было. Алан до этого играл на улице со своими братьями, так что навыки были. Голова у него работала не по-детски. Меня это удивило. Мог грамотно выскочить, когда надо, передачу отдать. Было видно, что у мальчика есть склонности к футболу. С Аланом никогда не было проблем, всё понимал с одного слова.

Многие сейчас скептически относятся к возможности нашей сборной выйти из группы. Я считаю, что выйдут. И как минимум один раунд в плей-офф пройдём. Вот такое у меня ощущение. Долго плохие выступления сборной продолжаться не могут.

Алан Дзагоев в нижнем ряду второй справа. Фото: Фото из личного архива Юрия Наниева.

— С Юрой я познакомился в ДЮСШ «Электрод», затем она стала прародительницей команды «Спартак» (Тамбов), — рассказывает Валерий Шарапов. — В 1992 году я шёл с тренировки мимо дома, где жил Жирков. Во дворе ребята играли футбол, я подошёл и стал за ними наблюдать. Юра бросился мне в глаза. У него была майка цвета футболки «Барселоны». Когда игра закончилась, предложил ребятам прийти заниматься ко мне. Рядом стоял отец Юры. Он сказал, что не против, чтобы сын занимался футболом, но на летние каникулы сын уедет к бабушке в деревню. Осенью я пришёл в школу, где Юра учился, специально, чтобы поговорить с ним и ещё раз предложить заниматься у меня футболом. Он согласился и вместе с несколькими одноклассниками стал приходить на занятия. Юра жил далеко от места, где проходили тренировки, но исправно приезжал. Как игрок он был лёгким и хорошо скоординированным. Когда к нему попадал мяч, все ему кричали: «Барселона». Такое прозвище дали. Юра был заводилой не только во дворе, но и школе.

Хочется, чтобы Жирков хорошо сыграл на чемпионате мира, чтобы мы вышли из группы. Пускай болельщики поддерживают нашу сборную. Мы играем дома!

Юрий Жирков в нижнем ряду третий слева. Фото: Фото из личного архива Валерия Шарапова.

— Я увидел Газинского ещё когда работал в «Торпедо», — делится воспоминаниями легендарный тренер Сергей Павлов, который тренировал Юру в «Луч-Энергии». — Он играл против нас за команду «Смена» из Комсомольска-на-Амуре. У него были задатки уже тогда, было видно, что игрок системообразующий. Потом в «Луч-Энергии» он сразу заиграл у меня в основе, когда я принял этот клуб. Он был самостоятелен в решениях. Игра в защите страдала, но он видел игру и понимал. Юра — профессионал, командный игрок. Сейчас он по делу выиграл борьбу в «Краснодаре». Желаю ему и сборной удачи, зачеркнуть всё, что было до этого. Всё начинается заново, из группы надо выходить. Турнир короткий, должна быть хорошая «функционалка». Я верю!

Юрий Газинский Фото: Пресс-служба ФК «Смена»

— Рома пришёл ко мне в шесть лет, — делится воспоминаниями Сергей Духовников. — Уже тогда он выделялся своими данными: физическими, моральными и умственными. А ещё отличался скоростью и выносливостью. В 10 лет у него уже было мышление, как у меня – профессионального футболиста. В этом возрасте Зобнин уже хорошо думал тактически. Видно было, что это очень одарённый футболист. Для нашего региона, Иркутска, это вообще был звёздный мальчик.

Роман не особо эмоциональный человек, всегда в себе. В жизни скромный и вообще незаметный, а на поле был зверь, боец. Он всегда играл с ребятами, которые были старше его на два-три года. Зобнин у меня был атакующим игроком, нападающим: голы забивал, выделялся. Чисто атакующий игрок: агрессивный, скоростной.

На чемпионате мира желаю ему закрепиться в составе, избежать травм – у него уже случались нехорошие — и показать себя во всей красе на весь мир.

Роман Зобнин Фото: Фото из личного архива Сергея Духовникова.

— Далер – футболист от бога, — первый наставник Далера Александр Дехтярёв компромиссов не признаёт. — Его отец был вторым тренером в нашей оренбургской команде «Газовик». Так как Кузяев был помладше ребят, которые занимались у меня футболом, он занимался в отдельной четвёрке ребят. Отцу Далера я сказал, чтобы он не упускал мальчишку, так как он одарённый и должен играть. Через года полтора-два они уехали в Санкт-Петербург. Знаю, что там Далеру было сложно пробиваться, поэтому отец помогал, как мог. Сам по себе Кузяев скромный парень, трудолюбивый, уважает старших. Когда приезжал в Оренбург с «Тереком», подарил мне маечку.

В отборе и борьбе Далер немного мягковат, но техника и мышления у него такие, как ни у кого в сборной. На чемпионате мира хочу пожелать Кузяеву роста! Пускай он никогда не падает духом!

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Алексей и Антон Миранчуки

— Миранчуки с детства были очень агрессивными в спортивном смысле, отличались напористостью, целеустремлённостью в игре, желанием добиться результата любой ценой, — вспоминает наставник братьев Александр Воронков. — Злые в спорте, но доброжелательные, весёлые и компанейские пацаны в жизни. Когда выходили на поле, в них такой футбольный дух вселялся, что они играли на износ. Никогда не любили проигрывать. Всегда должны были быть первыми, но никак не вторыми.

Братья почти не пропускали тренировки. Порой даже с насморком приходили и на коленях просили, чтобы я пустил их на занятие. Держались всегда вдвоём, хотя и друзей хватало. Иногда даже дрались между собой, выясняя, кто из них был лучше на поле, но потом обнимались и мирились. Хочу пожелать им той раскрепощённой игры, в которую они могут играть, и показать себя с самой лучшей стороны. У них есть мечта попасть в топовые испанские клубы, а для этого нужно демонстрировать свои индивидуальные качества.

— Сашка в детстве был самым лёгким, быстрым и техничным среди сверстников, — отмечает Владимир Клочков. — Он играл на правом фланге, пробирался в штрафную соперника и забивал голы. Я его учил всегда бить в дальний угол, на тренировках даже шутил, что не буду считать голы в ближний.

Вне поля Саша был дружелюбным и общительным, со всеми ребятами хорошо ладил. Но на поле он был главным бомбардиром, угрозой для соперника. Как-то мы поехали на турнир, и отец Сашки пообещал ему платить за каждый гол. В конце концов Саша стал лучшим бомбардиром, наколотив около 30 мячей. Папа с ним полгода расплачивался и больше с ним не спорил.

— Когда я играл за «Динамо», мы постоянно привозили своих детей на базу команды, — вспоминает отец Дениса Дмитрий Черышев. — Ими занимались, они всегда были накормлены. Естественно, Денис с трёх лет постоянно был с мячом. От своих сверстников Денис отличался напористостью и желанием. Наверное, всё-таки это привил я. Это для меня было очень важно, и Денис этого достиг. Его не нужно было мотивировать, чтобы заниматься. У каждого человека есть хобби и любимое дело, и у Дениса они совпадали. Благодаря школе «Спортинга» в «Бургосе» Денис попал в команду старше — настолько хорошо он был оснащён.

Когда Денису было года четыре, бывший тренер «Динамо» Адамас Голодец увидел его на базе и спрашивает: «Так, а где папа у тебя?». Денис ответил, что в бане парится. «А ты почему не паришься? Команда вся парится, а ты почему нет?». Сын со словами: «Всё, я понял» пошёл к нам. Я же сижу в парной с командой, мы смеёмся, разговариваем. Вдруг заходит Денис и садится на нижнюю лавочку. Садится и смотрит, ждёт чего-то. Я спрашиваю: «А ты что здесь делаешь?». «Адамас Соломонович сказал, что нужно попариться немножко, прогреться». Тут Евгеньич – наш массажист – открывает дверь и говорит: «Денис, пойдём». Мы все в шоке. Я, конечно, вышел за сыном посмотреть, что там такое. Оказывается, перед тем, как войти в баню, Денис подошёл к массажисту и сказал, что Адамас Соломонович велел сделать ему массаж. А Евгеньич отправил сына в парную, чтобы тот прогрелся. Я тогда смеялся сильно. Это был самый большой анекдот с участием Дениса.

— Самое яркое впечатление от Смолова в детстве? Помню, как мы играли на турнире «Переправа» в Дзержинске против Самары. Там Федя однажды обыграл один всю команду, а потом еще и забил гол с центра поля. На моей памяти это один из лучших его матчей в детстве. Его приглашали играть за старшие возрасты. Талант всегда пробьётся. Я видел его в нём с самого детства, признался первый наставник Фёдора Александр Поспелов.

Турнирная таблица чемпионата мира-2018

Сейчас мы поддерживаем связь, созваниваемся, перекидываемся эсэмэсками. Я стараюсь особо не надоедать. Я знаю, что сегодня он где-то со сборной, потом где-то с «Краснодаром». Но связь у меня с ним есть, могу связаться в любой момент. Мы все смотрим, болеем за Фёдора и желаем ему, безусловно, удачи.

— Саша пришёл в спортивную школу «Динамо» Барнаул в 1997 году, — рассказывает Владимир Кривошеин. — Занимались в залах и на улице. Бывало, что и на снегу. Честно говоря, всё было неприспособленно для детей. Мы даже как-то участвовали в соревнованиях в Новосибирске и перемещались из гостиницы в гостиницу при минус 45 градусах. Но Саня был трудолюбивым парнем, он и сейчас такой. Наверное, этим и взял, своим характером и целеустремленностью. Он отыграл у нас начальные этапы первенства России, а потом уехал покорять запад. Желаю Саше, чтобы он попал в основной состав команды сборной на всё время турнира.

Александр Ерохин – по центру с рыжими волосами, справа от него отец. Фото: Фото из личного архива Владимира Кривошеина.

Первым тренером Артёма Дзюбы был Александр Ярцев, которого, к сожалению, нет в живых. После Ярцева с Артёмом работал Мирослав Ромащенко, который сейчас находится в составе тренеров сборной России по футболу. Думаем, все свои наставления и пожелания, Мирослав сможет выразить лично. Но есть человек, который также повлиял на становление Дзюбы, как футболиста – Валерий Непомнящий.

— Дзюба воспитан на ощущении борьбы, потребности доказать, принятии вызова, — рассказывает легендарный наставник. — Он всегда играет вопреки всему и доказывает. В «Томи» мне было с ним очень просто. Я с первого дня увидел: у него появился шанс проявить себя. Душещипательных бесед у нас никогда не было, но я показывал, что доверяю ему.

Если Артёму доверят место в составе, я уверен, он сделает для сборной всё, на что способен. Сейчас у нас в сборной игроки выступают ниже своего уровня. Им тяжело психологически справляться с чувством ответственности. А Артём как раз из таких людей, которые, когда трудно, когда прижаты к стене, сделают всё, чтобы выкарабкаться. Желаю Артёму, чтобы он воспользовался своим шансом. От его игры зависит очень многое.