Не сон ли это?! Россия громит Саудовскую Аравию – 5:0!

Ни перед одним крупным турниром степень уверенности россиян в своей национальной команде не была настолько низкой, как перед ЧМ-2018. Никогда прежде её не напутствовали на финальную стадию так жёстко, даже агрессивно, как сейчас. Это не данные соцопросов – их составители ловко жонглируют цифрами, подгоняя под нужный заказчику ответ задачу – всего лишь стойкое внутреннее ощущение, основанное на услышанном, увиденном, прочитанном в последнюю неделю.

С одной стороны, удивительно, что пик народного скепсиса пришёлся на первый в истории домашний Кубок мира, где энергия трибун и привычные климатические условия должны приумножать силы хозяев. С другой – не совсем: оснований для безграничного оптимизма в самом деле было немного. Травмы и посредственная игра при откровенно дрянных результатах — веские основания для массового пессимизма.

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Разрядить обстановку напряжённости в команде и вокруг неё могла только победа. Не обязательно яркая и крупная – любая, даже самая неказистая. Более подходящего соперника для этого и желать было неудобно: сборная Саудовской Аравии изначально и, наверное, по делу, считалась аутсайдером группы A. Если такую дома не побеждать, в будущее было бы смотреть совсем страшно.

В попытке повысить сыгранность команды, минимизировать несогласованность между отдельными исполнителями и целыми блоками Черчесов выпустил в основе всех пятерых «армейцев», которыми располагал – Акинфеева, Фернандеса, Игнашевича, Головина и Дзагоева. Четверо первых занимались своей привычной работой, и только Алан вновь, как и в спарринге с турками, старательно вживался в роль нападающего. Второе место по представительству в хозяйской основе занял «Спартак» (Кутепов, Зобнин, Самедов), третье – «Краснодар» (Газинский, Смолов), четвёртое – «Зенит» (Жирков). Действующие чемпионы России в количестве двух человек остались в запасе.

Пары проверенных хитов и пяти-шести минут вжохновенного пения хватило Робби Уильямсу, чтобы зажечь стадион. Парням в красно-белых майках для этого потребовалось примерно вдвое больше времени. Камерную атмосферу на трибунах нарушил тот, от кого, пожалуй, этого меньше всего ожидали. Ну, после Акинфеева, конечно. Автором первого гола ЧМ-2018 стал Юрий Газинский. В типичном для себя стиле краснодарский блондин замкнул навес Головина. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в этот миг с укоризной взглянул на соседа по VIP-ложе Джанни Инфантино: мол, фол же был. Шеф ФИФА только пожал плечами, а президент РФ миролюбиво протянул руку восточному гостю. Даже после десятка повторов не готов с уверенностью утверждать, самостоятельно Тайсир оступился, потеряв ориентацию в пространстве, или ему помогли. Нестор Питана указал на центр, и Россия повела в счёте.

Головин и в дальнейшем отличался сообразительностью и высокой эффективностью игры. Александр и сзади успевал отрабатывать, страхуя Жиркова, и атаки разгонял классно. Если у директората «Ювентуса» ещё оставались сомнения в целесообразности трансфера сибирского самородка, первый тайм московского матча должен был их окончательно развеять. Во вторую голевую атаку вечера «армеец» тоже внёс существенный вклад – теперь в форме предголевой передачи на Зобнина. Точку в комбинации, одним замахом усадив на зад сразу двух соперников, поставил Денис Черышев.

Дебют нашего единственного легионера среди полевых игроков на Кубке мира ускорил форс-мажор. Травма постигла одного из самых невезучих представителей этой плеяды – Дзагоева. Как ни берёгся Алан от новой «поломки» в конце клубного сезона, как ни мечтал выстрелить на домашнем турнире, она достала его в начале чемпионата мира. В тот момент, когда Дзагоев, резко ускорившись, схватился рукой за бедро, доктору Безуглову на лавке всё стало ясно. И не только ему. На этом игра для Дзагоева и закончилась. Хоть бы только она – а не турнир целиком…

Каким бы огорчительным ни было повреждение Дзагоева, команду оно не сбило с толку. При ближайшем рассмотрении сборная Саудовской Аравии оказалась, возможно, даже слабее, чем мы её себе воображали, прежде всего тактически. Будь расторопнее, инициативнее Смолов, счёт ещё раньше вырос бы до крупного. Но Фёдор вновь был не в ударе и многое делал невпопад. Его замена напрашивалась намного раньше, чем в итоге состоялась. Но и тут мы обязаны отдать должное проницательности Станислава Саламовича. Дзюба, выскочив на поле с яростным взором, уложился в минуту. А снабдил его мячом – ну, конечно же, умница Головин!

ЧМ-2018. Что это было, сборная? Команда Черчесова выиграла 5:0! LIVE! Невероятно. До сих пор не укладывается в голове.

На этом Александр не остановился и напоследок забил самостоятельно – изумительным ударом со штрафного. Так и только так надо себя «продавать» в топ-клубы. Игрой, а не пафосной болтовнёй. Сегодня у Евгения Гинера появился ещё один серьёзный аргумент в торгах с итальянскими (английскими, испанскими) партнёрами…

Черышев – уже там. И там не напрасно, что и доказал шикарным четвёртым голом.

5:0! У футбольной России появился долгожданный повод для ликования после недель и месяцев издевательств и самобичевания. Первая победа в году – и сразу «на мире», крупная! Признайтесь, вы же об этом мечтали, даже если боялись в этом признаться? Всё не так уж плохо!

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018