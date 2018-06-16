«Мы не оставим Де Хеа за бортом. Он – наша семья!»

Тренер сборной Испании вступился за вратаря, а наставник португальцев едва ли не светился от гордости за Роналду.

Испанцам в этот вечер не до улыбок: несмотря на достойную игру, подопечные Фернандо Йерро упустили победу в матче с португальцами. Понимая, что сейчас все критические стрелы будут направлены на вратаря, наставник команды попытался смягчить удар.

— Есть ли печальные ощущения после такой ничьей, когда Испания играла хорошо?

— Думаю, что мы можем гордиться нашей командой, — начал Йерро. — Нам местами не везло, не результат был достигнут благодаря нашей великолепной игре. Многое было против нас, но Испания не сломалась. Отдам должное и характеру обеих команд, это был великолепный матч.

— Что с Де Хеа? Он так ошибся…

— Мы — команда и не сомневаемся в наших ребятах. У Де Хеа был не лучший день, зато Диего Коста сработал феноменально, и вместе мы были хороши. Всякое бывает. Мы не оставим Давида за бортом, он — наша семья.

Криштиану заблокировал трансфер Де Хеа. Вся суть матча Португалия – Испания Предсказуемо, но пока это – лучшая игра чемпионата мира-2018.

— Вы играли по плану Лопетеги или что-то свое привнесли?

— Мы много работали, разрабатывали план на первый матч, так что да, это была работа всего штаба Лопетеги. Было мало времени, чтобы что-то изменить. Да и не нужно было, хотя ситуация была очень непростая.

— Можно сказать, что сегодня играл гений Роналду против системной игры Испании?

— Когда играешь против Криштиану, всякое может произойти. Мы действительно владели мячом долго, почти две трети матча, но он мог решить игру в какой-то ситуации. Это действительно мастерство.

— Вы ведь знаете Криштиану, дружите с ним?

— Я хорошо знаю Криштиану, но не променял бы его ни на одного своего игрока. Верю только в своих ребят.

— Вообще вам было сложно в ситуации, которая сложилась в сборной Испании?

— Конечно, понимал, что будет непросто, но у нас очень крутая команда, которая старалась изо всех сил. Мне повезло благодаря им, и поэтому было легко.

— Почему Испания доводила матч до конца спокойно, не стараясь забить четвертый гол?

— Мы хотели укрепить игру в центре поля. Иньеста ушёл, Коста проделал огромный объем работы и устал, мы хотели привнести скорость и совсем не собирались тянуть время. Всё дело в деталях, нам не повезло. Испания выглядела потрясающе сегодня. Надеюсь, мы так и будем продолжать выступать.

— Но Де Хеа всё-таки останется в основе?

— Мы, конечно, не рады. Но вратарь — особый игрок, и нет никаких сомнений, что он останется в составе.

Следом за Йерро к журналистам вышел Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком встречи. Мало того, португальский бомбардир ещё и повторил достижение легендарного Ференца Пушкаша, разделив с ним первую строчку в списке лучших бомбардиров европейских сборных. Журналисты успели задать игроки лишь один вопрос, прежде чем его увели.

— Для меня это лучший показатель в карьере — хет-трик в матче чемпионате мира. Это в том числе не личный успех, а достижение всей команды, — скромно отметил Роналду. — Португалия сражалась с фаворитом турнира, но сумела выстоять, достигнуть приемлемого результата. Мы идем дальше и должны выйти из группы.

— Чего вы ждёте от чемпионата мира?

— Мы вместе будем двигаться дальше, будем стараться выйти из группы. Мы не фавориты турнира и поэтому вынуждены идти к цели от матча к матчу, как это было на Евро-2016. Мы приложим все силы.

Завершил встречу в зале для пресс-конференций главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

— Игра была высокого качества, но временами склонялась в сторону Испании. Мы хорошо действовали первые 15 минут, но соперник сумел переломить ход матча, создать много опасных моментов. В целом, результат нас устроил, — констатировал он.

— Вы довольны результатом полностью?

— Конечно, нет. Но шоу получилось. Мне как тренеру много чего придется исправлять. У нас тоже техничная команда — и не очень хорошо, что мы редко владели мячом.

— Как оцените форму Криштиану?

— Намного важнее психологическое, а не физическое состояние. С физикой и техникой всегда было все хорошо, но его настрой и делает его лучшим игроком в мире. Он вытащил команду, собрал её в самый тяжелый момент.

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— Как вы считаете, был ли верно назначен пенальти на Криштиану?

— Я считаю, что пенальти был. Контакт казался очевидным.

— А единоборство Пепе и Косты?

— Там был очевидный фол против Пепе, но судья на этот раз не увидел.

В завершение беседы Сантуш обратился к присутствующим:

— Еще раз могу сказать: я рад, что Роналду – португалец. Великолепно, когда в твоей команде играет лучший футболист мира.