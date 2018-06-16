«Так и знал, что это Кариус!»

После матча с Португалией в социальных сетях на вратаря испанской сборной Давида де Хеа обрушился водопад шуток. Увы, голкипер ничего не смог поделать с Роналду и компанией.
Имя существа: Давид Де Хеа.
Внутренняя сущность: Кариус.
Слабость: Криштиану Роналду.
Некоторые шутили, что под обличием де Хеа на самом деле и был голкипер «Ливерпуля», опростоволосившийся в финале Лиги чемпионов.
«Так и знал!»
Кто знает – может, неудачные дни передаются воздушно-капельным путём.
Тем временем восторги по поводу Криштиану Роналду не утихают — не зря португальского голеадора назвали лучшим игроком матча.
Редкое видео показывает, как Роналду тащит всю Португалию на себе.
А те, кому Криштиану не так по душе, шутят, что форварду лавры достались
Но Роналду ещё есть у кого поучиться.
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Пока небожители разбираются между собой, Иран возглавил группу B. Вот это поворот!
«Понятия не имею, что я здесь делаю».
Помните, как сыграли наши соперники по группе, Египет и Уругвай? Луису Суаресу пришлось не сладко. И если вы думаете, что на этом фото изображён голевой момент, то вы ошибаетесь.
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Впрочем, на матч с Россией египтяне ещё задумаются над тем, чтобы закупить ещё несколько Салахов. Одного маловато.
Сеск Фабрегас, тем временем, выступает экспертом на испанском телевидении. Кто-то шутит: «Сеск сделал паузу в работе на таможне в аэропорту Малаги, чтобы выйти в эфир».