Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Уругвай
Египет
Саудовская Аравия
B
Иран
Португалия
Испания
Марокко
C
Франция
Австралия
Перу
Дания
D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия
E
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
Сербия
F
Германия
Мексика
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Панама
Тунис
Англия
H
Польша
Сенегал
Колумбия
Япония
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Египет – Уругвай, Португалия – Испания. Шутки и мемы на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018
Галина Козлова
Фото: instagram.com/5footbol/
«Так и знал, что это Кариус!»
Де Хеа и Суареса затроллили в соцсетях, а Иран стал неожиданным победителем ситуации.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

После матча с Португалией в социальных сетях на вратаря испанской сборной Давида де Хеа обрушился водопад шуток. Увы, голкипер ничего не смог поделать с Роналду и компанией.

Имя существа: Давид Де Хеа.
Внутренняя сущность: Кариус.
Слабость: Криштиану Роналду.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Некоторые шутили, что под обличием де Хеа на самом деле и был голкипер «Ливерпуля», опростоволосившийся в финале Лиги чемпионов.

«Так и знал!»

Кто знает – может, неудачные дни передаются воздушно-капельным путём.

Тем временем восторги по поводу Криштиану Роналду не утихают — не зря португальского голеадора назвали лучшим игроком матча.

Редкое видео показывает, как Роналду тащит всю Португалию на себе.

А те, кому Криштиану не так по душе, шутят, что форварду лавры достались

Но Роналду ещё есть у кого поучиться.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Пока небожители разбираются между собой, Иран возглавил группу B. Вот это поворот!

«Понятия не имею, что я здесь делаю».

Помните, как сыграли наши соперники по группе, Египет и Уругвай? Луису Суаресу пришлось не сладко. И если вы думаете, что на этом фото изображён голевой момент, то вы ошибаетесь.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Впрочем, на матч с Россией египтяне ещё задумаются над тем, чтобы закупить ещё несколько Салахов. Одного маловато.

Сеск Фабрегас, тем временем, выступает экспертом на испанском телевидении. Кто-то шутит: «Сеск сделал паузу в работе на таможне в аэропорту Малаги, чтобы выйти в эфир».

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент