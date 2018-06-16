Де Хеа и Суареса затроллили в соцсетях, а Иран стал неожиданным победителем ситуации.

«Так и знал, что это Кариус!»

После матча с Португалией в социальных сетях на вратаря испанской сборной Давида де Хеа обрушился водопад шуток. Увы, голкипер ничего не смог поделать с Роналду и компанией.



Имя существа: Давид Де Хеа.

Внутренняя сущность: Кариус.

Слабость: Криштиану Роналду.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Некоторые шутили, что под обличием де Хеа на самом деле и был голкипер «Ливерпуля», опростоволосившийся в финале Лиги чемпионов.

«Так и знал!»

Кто знает – может, неудачные дни передаются воздушно-капельным путём.

Тем временем восторги по поводу Криштиану Роналду не утихают — не зря португальского голеадора назвали лучшим игроком матча.

Редкое видео показывает, как Роналду тащит всю Португалию на себе.

А те, кому Криштиану не так по душе, шутят, что форварду лавры достались

Но Роналду ещё есть у кого поучиться.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Пока небожители разбираются между собой, Иран возглавил группу B. Вот это поворот!



«Понятия не имею, что я здесь делаю».

Помните, как сыграли наши соперники по группе, Египет и Уругвай? Луису Суаресу пришлось не сладко. И если вы думаете, что на этом фото изображён голевой момент, то вы ошибаетесь.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Впрочем, на матч с Россией египтяне ещё задумаются над тем, чтобы закупить ещё несколько Салахов. Одного маловато.

Сеск Фабрегас, тем временем, выступает экспертом на испанском телевидении. Кто-то шутит: «Сеск сделал паузу в работе на таможне в аэропорту Малаги, чтобы выйти в эфир».