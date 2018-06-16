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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Обзор зарубежных СМИ по ЧМ-2018, 15 июля

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Галина Козлова
Англичанам не спится в России. Их бесят белые ночи
Саутгейта уже отправляют в «Реал», а Криштиану поют дифирамбы — что пишут СМИ о ЧМ в России.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Пытлив и изобретателен ум британских журналистов. Мундиаль начался слишком беззаботно, чтобы не найти повод накалить градус вокруг всего, что происходит в России. История найдена: в Питере — белые ночи.

«Усердная работа сборной Англии перед матчем с Тунисом может пойти насмарку из-за постоянного дневного света, который мешает ей спать. В маленьком курортном посёлке Репино, в котором расположились подопечные Гарета Саутгейта, солнце на садится до 23:30, а встаёт уже через 3,5 часа – и даже в этом промежутке полная темнота не наступает.

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В номерах игроков установлены специальные светонепроницаемые шторы, но и они полностью не спасают от яркого света рано утром. Несмотря на то что футбольная ассоциация Англии постаралась сделать пребывание своей команды в Санкт-Петербурге максимально комфортным (в комнатах даже поставили семейные фото и поменяли матрасы на кроватях) — игрокам всё равно не спится.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Между прочим, недостаток сна может вызвать замедленную реакцию, повысить травматизм, повлиять на точность ударов и скорость рывков», — замечает издание i в субботнем печатном выпуске.

Несмотря на то, что турнир для англичан ещё не начался, Саутгейту уже посвящают хвалебные статьи. Говорят, достоин «Реала», и он может собой гордиться.

Ничего, Гарет, ты в любом случае будешь на коне: белые ночи ведь.

Отдельная истерика, конечно же, посвящена феерической игре Роналду. Португалец попал на обложки СМИ по всему миру. Record даже настаивает на его небесном происхождении.

«Человек-ракета», — пишут британцы.

«Монстр!», — лаконично восхищается O Jogo.

А вот испанцам остаётся лишь сокрушаться из-за упущенной победы.

«Мы упустили нашу удачу», — пишет AS.

Но всё равно их считают «ЙЕРРОями»! Ну, почти.

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