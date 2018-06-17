Швейцария в большом порядке. Она – снова крутая тёмная лошадка

Тренер бразильцев Тите серьёзно забеспокоился за результат уже на 39-й минуте. Бразилия отбилась от очередной атаки простым выносом, и Тите жестами отгонял команду со своей трети поля. Ничего необычного в контратакующем стиле нет – главный поп-тактик журналистики Майкл Кокс давно развеял стереотип, что Бразилия играет в комбинационный футбол. Козыри национальной сборной другие уже последние 15-20 лет – жёсткий центр поля, быстрая атакующая тройка с полной свободой действий и ставка на скорость. Только Бразилия включала скорость очень редко, давала швейцарцам контролировать мяч и сразу же отбирать его после потери.

Швейцария давно известна как одна из самых тактически организованных сборных, однако чаще футбол команды на крупных турнирах сводился к мысли «максимально мешать сопернику». Владимир Петкович явно меняет мировоззрение швейцарцев – команда может меньше владеть мячом, больше контратаковать, но сохранять свой стиль. Против Бразилии Петкович и его парни снова показали, что в основе стиля: грамотная игра в начале атаки, сильная геометрия, доставка мяча до штрафной через фланги. И очень плотный прессинг без мяча.

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Уловите мысль правильно. Швейцария по-прежнему много времени уделяет организованности без мяча. При этом главная деталь – прессинг, ориентированный на мяч – остаётся прежней, меняются только акценты. Против Бразилии Петкович сделал ставку на максимальную жёсткость против Неймара, не набравшего оптимальную форму после травмы. К 20-й минуте Неймар устал и хромал в центральном круге после нескольких жёстких стыков (чаще всех Неймару действовал на нервы Валон Бехрами). В середине второго тайма лидер Бразилии распсиховался и полез драться за мяч с кем-то из швейцарцев. В Южной Америке команды, тренируемые Тите, получили репутацию психологически несгибаемых, но против Швейцарии даже его сборная сбилась на лишние эмоции.

При этом футбол команды Петковича – тоже в порядке. Команда нацелена на создание численного преимущества в начале атаки, постоянно нагружает фланги, когда переходит центральную линию. Джака и Бехрами в перерывах между вырыванием чужих ног не только классно двигают мяч, но и расчищают дорогу другим, кто двигает мяч лучше, вытягивая за собой прессингующих. Если не удаётся найти Шакири в полуфланге, летит диагональ на Родригеса или Лихтштайнера. Если не получается разогнать атаку через короткий пас – следует длинный. Комбинируя разные методы продвижения мяча, Швейцария выглядит командой с механическим, натренированным футболом, которую сложно остановить.

Окей, гол Швейцарии несколько нелогичен и снова поднимает вопрос насчёт логики работы системы VAR – Цубер положил руки на Миранду перед голевым прыжком. Окей, команда Владимира Петковича в принципе била мало. Но Швейцарии удавалось стабильно вскрывать зоны, обыгрывать бразильцев 1v1, открывая себе пространство (особенно в этом преуспел Дземаили). Всего 6 ударов – следствие не очень правильных или прочитанных последних, предпоследних передач. Однако доводка атак до штрафной была очень хороша: она действительно напоминала механику, отработанный заранее стиль.

Джердан Шакири – главный маркер этой сборной. Он отлично ищет пространство, через него Швейцария проводит большинство быстрых атак. Смещаясь в центр в позиционках, Шакири умно находит зоны, где встретиться с мячом, и отдаёт либо вразрез, либо на фланг. Одной такой передачей Шакири едва не сделал голевую, выведшую андердога вперёд – спас Тиаго Силва. Но о том, что Джердан умеет вырезать такие передачи, мы знали.

Шакири, страхующий Лихтштайнера и выгрызающий мяч в жёстком отборе, как в середине второго тайма – это как раз непривычно. Его концентрация без мяча, как у всей команды, просела только в последние 10-15 минут, когда Фирмино бил головой после стандарта, а Миранда – с подбора после стандарта. Но в целом Шакири провёл сильный матч. Как и вся его сборная.

Правда, мой MVP матча – другой игрок. Валон Бехрами был шикарен в движении, насыщал нужные зоны и стал одним из главных, кто обезвредил Неймара. Достаточно было смещаться без мяча ближе к флангу, создавая численное преимущество в зоне. Косовского албанца заменили после 70-й минуты только из-за жёлтой карточки на Неймаре – если бы не она, Бехрами сыграл бы матч целиком и продолжил массаж ног Неймара. При этом и в начале атак Валон был гиперполезен. И в спорных моментах разбирался на опыте, потягивая время. Он тоже меняется, становясь более полезным в атакующей фазе, чем раньше.

И вся эта Швейцария сильнее, чем в прошлые годы – даже на фоне Бразилии она не согласна на роль полноценного андердога.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018