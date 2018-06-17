«Переезжаю в Ростов – здесь лучшие девушки!»

Сначала казалось, что в Ростове пусто — на улицах с трудом можно было найти хотя бы одного болельщика из Бразилии или Швейцарии. На блошином рынке в Парке Горького неспешно прогуливалась пожилая пара швейцарцев, с удивлением разглядывающая какие-то советские реликвии. Продавцы между собой обсуждали, что иностранные гости активно покупают только памятные сторублевые купюры со Львом Яшиным. Загвоздка в том, что их продают… за 300 рублей. Да-да! В Сочи такие вообще стараются отдать за 500.

Ближе к обеду болельщиков стало значительно больше – они начали постепенно подтягиваться к фан-зоне. Но всё равно создавалось ощущение, что гости ещё отсыпаются после прошлой ночи. Пока на сцене выступали детские коллективы, бразильцы и швейцарцы внимательно следили за происходящим на сцене, периодически отвлекаясь на фото.

Чуть позже гости из Бразилии буквально заполонили площадь фан-зоны. И сразу же стали самыми главными звёздами на этом празднике. С ними танцевали даже бабушки!

— Я хочу переехать в Ростов! Здесь прекрасные и доброжелательные люди. Женщины у вас просто прекрасны. Особенно вы, — сказал Густаво и показал на меня.

В фан-зоне бразильцы развлекались, как могли. Кто-то принёс мяч, и он тут же ушёл в толпу.

Но большинство просто пело. Про Марадону, Роналду и пять чемпионств. Они не умолкали часа четыре – я не шучу! Если замолкали одни, обязательно начинали другие. Казалось, что это не закончится никогда.

Чем ближе был матч, тем больше Ростов окрашивался в жёлто-зелёные цвета. Болельщики пентакампеонов были в парках, скверах, барах, ресторанах и кафе. А тем, кому не хватило места, сидели на обочинах и пели песни.

Но кульминацией этого вечера стала дорога на стадион: бразильцы устроили настоящий марш. Это было что-то невероятное: более тысячи человек шли вместе, прыгали, пели и даже успевали обниматься. Когда бразильцы переходили дорогу, они просто-напросто остановили движение. Решили попеть и потанцевать прямо посреди проезжей части. И ни один полицейский им ничего не сказал! А люди в машинах открывали окна и с широчайшими улыбками снимали происходящее на телефон.

Конечно, бразильцы не такие уж и громкие, как аргентинцы. Но они такие же сумасшедшие – и это факт.