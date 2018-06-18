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ЧМ-2018. Вратарь сборной Туниса симулировал травмы и сломался

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Муэз Ассен
Павел Пучков
Фото: Clive Rose/Getty Images
Карма. Сломавшийся вратарь Туниса — тот самый, кто симулировал травмы в Рамадан
Теперь он выбыл по-настоящему.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Муэз Ассен – голкипер сборной Туниса, вспомнивший о корнях практически перед самым чемпионатом мира. Все детские, юношеские и молодежные сборные вратарь выступал за Францию, в которой родился.

В прошлом сезоне голкипер потерял место в основе «Ниццы», после чего был дважды отправлен в аренду. В клубе второй французской Лиги «Шатору» он стал первым вратарем. И это позволило получить предложение от федерации футбола Туниса.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

«Тунис связывался со мной еще год назад, но тогда я попросил дождаться момента, когда буду стабильно играть в клубе. Перед чемпионатом мира меня попросили определиться. Но на самом деле, это выбор, который я давно сделал. Мои родители действительно хотели, чтобы я играл за Тунис, это было для них очень важно. Выбрав Тунис, я отблагодарил их за все, что они мне дали.

Да, меня не привлекали к матчам сборной во время квалификации, но это не мешало мне искренне радоваться, когда команда пробилась на ЧМ. Прекрасный момент для всех тунисцев, для моих родителей, для меня. Присоединение к команде стало настоящим удовольствием. Я быстро адаптировался, тут всегда отличное настроение», – рассказывал вратарь. Дебют за новую сборную голкипер провел в практически родной для себя Ницце.

Знаменитым Ассена сделало поведение в товарищеских матчах команды Туниса. Так как команда соблюдала Рамадан, до заката солнца игроки не могли принимать пищу и еду. Как только солнце садилось, голкипер симулировал травму. Пауза в игре позволяла тунисцам подкрепиться.

«Если честно, в первой игре против Турции я и правда получил травму. Но уже с Португалией я попросил помощь намеренно, это правда. Тренер попросил меня помочь партнерам.

Но Рамадан – это не так сложно, как все вокруг говорят. В команде не все соблюдают этот пост. Во многом это вопрос привычки. Посмотрите на наши результаты – они не пострадали (из пяти последних матчей Тунис проиграл только один – Испании. — Прим. «Чемпионат»). Если вы чувствуете, что ваша физическая форма ухудшается, вы всегда можете прекратить.

В дебютном для Туниса матче против Англии на ЧМ-2018 Ассен вышел в стартовом составе. За первые 15 минут он совершил несколько блестящих сейвов, но после одного из эпизодов получил травму. После пропущенного гола вратаря убрали с поля.

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