ЦСКА купил футболиста. Нет, мы серьёзно!

Новичком ЦСКА стал центральный защитник «Бристоль Сити» Хёрдур Магнуссон. Сумма перехода оценивается в 2-3 млн евро (по разным источникам), и он приедет в Москву, как только закончится ЧМ. О переходе исландца уже сообщалось, и официальное объявление, по сути, стало лишь формальностью.



Планировалось, что трансфер объявят после вылета исландцев с турнира. Но так уж вышло, что первый матч с аргентинцам, видимо, спутал планы защитника, и он решил закрыть все клубные дела и очистить голову от всего, что не касается ЧМ.

Где играл

Магнуссон начинал играть в исландском «Фраме». Тем удивительнее стал его переход в «Юве» из исландского чемпионата. Много знаете подобных примеров?



В «Ювентусе» он, правда, не пригодился, очень скоро уехав в клуб Cерии B, и в том же году помог «Специи» неплохо выступить в лиге. Правда, чуть позже стал частью команды-лифта — «Чезены».



Устав от аренд, футболист обосновался в Англии. И опять в клубе второй лиги. «Бристоль Сити» заплатил за него «Ювентусу» более 2 млн евро. С тех пор он и является основным защитником английского клуба, а в минувшем сезоне приложил руку к 11-му месту в Чемпионшипе.



В сборной Магнуссон с некоторых пор тоже основной игрок и регулярно выходил на поле в отборе к ЧМ. На самом мундиале тенденция продолжилась, и Хёрдур сыграл 90 минут в ничейной игре против Аргентины.

Чем ещё хорош?

По идее Магнуссона берут центральным защитником, но, помимо этой позиции, исландец много играет на фланге. Универсальность — очень важное свойство для ЦСКА, в котором традиционно очень щепетильно подходят к покупкам. Магнуссон в теории сможет подменить даже Щенникова, если это потребуется.



Также он неплохо бьёт штрафные, а один из таких моментов даже принёс победу его сборной в матче с Ирландией в отборе на ЧМ. Плюс Магнуссон любит бросать ауты в штрафную соперника, что, правда, редко заканчивается голами — всего один ассист за «Бристоль» в сезоне.



Ещё один немаловажный фактор — у исландца сложились тёплые отношения с фанами «Бристоля», которые тяжело переживают его уход из клуба. По первым ощущениям, Магнуссон — вообще паинька с кучей мотивационных постов в «Инстаграме». Только посмотрите на эту милоту.

Кстати, не удивляйтесь его хипстероватому внешнему виду, в одном из постов Хёрдур прямо пишет, что «если выглядишь хорошо — играешь тоже хорошо».

Магнуссен уже «переходил» в Россию

Год назад футболиста уже отправляли в нашу страну источники одного издания. Тогда об аренде исландца «Ростовом» говорилось как о свершившемся факте. Интерес к нему со стороны дончан не вызывал особого удивления, учитывая, что в «Ростов» тогда отправилась целая компашка исландских футболистов.



На деле же Магнуссон едет в Москву, став одним из самых крупных приобретений ЦСКА за последние годы.