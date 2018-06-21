Сенегальцы играют «Калинку» посреди стройки. Чемпионат мира везде

Выход со станции метро «Сокольники» видел лучшие времена. Сокольническая площадь закрыта: строительство станции «Стромынка» идёт не останавливаясь, и выйти на соседние улицы можно только через узкие проходы. С двух сторон – заборы. Со стороны улицы Стромынки эти ограждения образуют воронку: узкая часть ведёт в метро, а широкая образует что-то то вроде кармана, с двух сторон ограниченного забором.

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Именно это место выбрала группа музыкантов из Сенегала, чтобы устроить концерт. Их пять человек: два барабанщика, горнист и два трампетиста. Максимально неподходящие декорации их не смущают. Отсутствие зрителей – тоже (двое сильно нетрезвых мужчин не в счёт).

Они повторяют один и тот же проигрыш под быстрый рваный ритм. Три, пять, семь минут: возможно, цель в том, чтобы погрузить прохожих в транс. Прохожие, кстати, начинают собираться. А заодно – другие сенегальцы, привлечённые звуками музыки. Музыканты развеселились: барабанщик снял кепку и надел на женщину.

Фото: «Чемпионат»

Тем временем сумка для пожертвований остаётся пустой. Люди улыбаются, отходят, отворачиваются, но стесняются давать деньги. Или жадничают? Легко проверить: я опускаю в сумку купюру.

И тут всех прорвало. Стали подходить, кидать монеты и класть бумажные деньги. К концу представления кепку придётся пару раз опустошить. Дети бегут наперегонки, чтобы успеть донести деньги первыми.

Солист, не переставая играть, прижимает банкноты монетами.

Фото: «Чемпионат»

Постепенно собирается приличная толпа.

Я подхожу к тем сенегальцам, которые пришли последними и сейчас наблюдали со стороны.

— Вы с ними знакомы?

— Нет! Просто из одной страны.

Общаться сложно: новенькие ни слова не понимают по-английски. Только французский. Но они хотят поболтать и решают языковую проблему просто. Ведут меня к своим: проверить, вдруг кто-то знает английский. Барабанщик знает. Концерт прерван.

Оноре, Джозиа, Соломон и их друзья путешествуют по России уже неделю. Говорят, деньги им не нужны: играют для развлечения. Может, и так, но пока они играли, новенькие устроили продажу сувениров: шарфов и шапочек. Собралась очередь: все хотят шапочку.

Фото: «Чемпионат»

Оноре (он лучше других понимает английский) рассказывает: «Мы профессиональные музыканты, у нас группа. Почему решили поиграть именно здесь? (Оглядывается.) А почему нет? Нам везде нравится. Нам нравится Россия».

Вопрос о расизме заставляет их расхохотаться. «Не, всё отлично. Нам рады».

Наконец задаю главный вопрос. Нет, конечно, никаких русских песен они не слышали. Но хотят послушать. Усложним задачу: как насчёт сыграть на слух?

— Никаких проблем.

— Давай попробуем.

Пробуем разное: я включаю телефон, они слушают и напевают. Сложные вещи не подходят сразу, нужно что-то быстрое и ритмичное. Ну, выбор очевиден.

«Калинку» начинают подпевать с третьей секунды. Вместо слов – ноты. Правда, получается с отчётливым акцентом: они её ускорили и подняли проигрыш на пару тонов выше. И грянули.

Всё было бы хорошо, если бы музыканты представляли, когда останавливаться. Они играют тему по кругу, как те ритмы, что были раньше. Играют и играют, пока им не начинают аплодировать. Представление заканчивается. Все довольны. Парни немного отдохнут и продолжат веселиться.

Пусть на фоне не нарядная Никольская улица. И среди людей, попавших в кадр, вряд ли у многих джинсы подвёрнуты именно так, как моднее всего в этом месяце. Но это не имеет значения. Праздник везде.

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