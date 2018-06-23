Первый украинец мадридского «Реала». Зачем он им?

Вы наверняка очень сильно удивились, когда появились первые слухи о юном украинском таланте, которого хочет подписать «Реал». Накануне стало известно, что 19-летний Лунин и впрямь переходит в испанский суперклуб, а сумма его трансфера составила около 9 млн евро. При этом ещё несколько млн могут достаться его бывшему клубу (луганской «Заре») в качестве бонусов, а срок соглашения составил шесть лет!

«Реал» объявил о трансфере вратаря «Зари» Лунина

Предыстория

Через несколько недель после ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера за ним засобирался его сын — Лука. Зидан-младший является одним из голкиперов «Реала» и, несмотря на юный возраст (20 лет), находился в системе клуба с 2004-го года. Но новый тренер мадридского клуба Хулен Лопетеги, будучи бывшим вратарём, решил, что Лука не подходит команде, и место третьего голкипера нуждается в усилении. Его и должен заменить украинец.

Теперь к Лунину

Юноша родился в Харьковской области, но играть начинал за «Днепр». При этом в главную команду он попал уже после тех времён, когда клуб гремел на весь континент и выходил в финал Лиги Европы. Андрей дебютировал там в сезоне-2016/17, и по его итогам клуб вылетел в первую лигу. Уже тогда «Днепр» был в плачевном состоянии, и из-за финансовых проблем команда полетела ещё ниже. Тогда же её покинули почти все игроки, а Лунин перешёл в «Зарю». Год в Луганске Лунин провёл очень ровно, и болельщики признали его лучшим игроком сезона.

Почти как Акинфеев

С нашим вратарём Лунина роднит юный рассвет, что с голкиперами случается очень редко. Андрей начал карьеру в 18-летнем возрасте, а уже в 19 дебютировал за главную сборную страны. Это случилось недавно, в матче против Саудовской Аравии, и Лунин стал самым молодым вратарём в истории украинской сборной. Акинфеев, правда, дебютировал за сборную даже ранее — в 18 лет (а в ЦСКА ещё раньше). Также вратари похожи безупречным хладнокровием в воротах. А вот чем они отличаются, так это ростом. Лунин гораздо выше россиянина (191 см против 186).

Интерес в Европе

Пресса давно отправляет Лунина в Европу. Кстати, в этом сезоне он даже попал в символическую сборную недели в Лиге Европы, когда «Заря» обыграла «Атлетик» на групповом этапе. Ещё недавно наиболее вероятным казался переход в клуб уровня «Арсенала», «Милана», ну, или максимум — «Юве». Сам вратарь вроде бы тоже не стремился идти в топ-клуб, понимая, что игрового времени в нём будет минимум.

К. Навас: Лунин? С радостью приму любого новичка «Реала»

«Деньги или статус клуба – для нас не важны. Отдадим предпочтение команде, где Андрей сможет продолжить рост, но при этом не сидеть на скамейке», — говорил его отец несколько дней назад. Но, видимо, личное желание Андрей перейти в «Реал» пересилило: украинец уже признался, что давно болеет за «сливочных».

Отец Лунина прокомментировал информацию о переходе сына в мадридский «Реал»

В то же время велика вероятность, что на скамье он сидеть не будет и отправится в аренду. В таком случае в клубе стоит ждать ещё одного вратаря на замену Луке Зидану. С другой стороны, сын бывшего тренера «Реала» пока никуда и не ушёл.

Кстати, у Лунина есть и ещё один вариант — на первых порах он может играть за вторую команду «Реала» в Сегунде.

Прямая речь

«Я мечтал выступать за „Реал“. В украинской прессе я не раз заявлял, что являюсь фанатом мадридского клуба. Сейчас я не думаю о том, чтобы стать основным вратарём клуба. Да, я бы хотел занять это место, но то, что вдохновляет меня сейчас, — это возможность выступать в „Реале“ на протяжение долгого времени и выиграть Лигу чемпионов с командой.



Все знают, что у меня было около 3 тыс. предложений из разных клубов, но переход в „Реал“ — это моя мечта, я не пришёл сюда за деньгами. Здесь играет и мой кумир — Криштиану Роналду».