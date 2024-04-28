«Лион» одержал волевую победу над «Монако» в матче 31-го тура французской Лиги 1
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28 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в рамках которого сыграли «Лион» и «Монако». Встреча прошла в Лионе (Франция) на стадионе «Групама». В качестве главного арбитра матча выступил Бастьен Дешепи. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 1' 1:1 Ляказетт – 22' 2:1 Бенрахма – 26' 2:2 Бен-Йеддер – 60' 3:2 Фофана – 84'
В составе гостей оба гола забил Виссам Бен-Йеддер. Хозяева ответили точными ударами Александра Ляказетта, Мохамеда Бенрахма и Малика Фофана.
Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за травмы.
На счету «Монако» осталось 58 очков. Команда занимает второе место в таблице. «Лион» с 44 очками идёт девятым.
Ранее в 31-м туре чемпионата Франции по футболу были проведены следующие матчи:
- «Метц» — «Лилль» – 1:2
- «Клермон — «Реймс» – 4:1
- «Лорьян — «Тулуза» – 1:2
- «Страсбург — «Ницца» – 1:3
- «Ренн — «Брест» – 4:5
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 2
Лилль
Лилль
1:0 Микаутадзе – 23' 1:1 Исмаили – 31' 1:2 Языджи – 44'
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
4 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Сарачевич – 31' 1:1 Накамура – 33' 2:1 Сарачевич – 56' 3:1 Рашани – 79' 4:1 Рашани – 90'
Удаления: нет / де Смет – 77'
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 2
Тулуза
Тулуза
1:0 Понсо – 19' 1:1 Даллинга – 59' 1:2 Сиссоко – 83'
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 3
Ницца
Ницца
1:0 Баква – 18' 1:1 Гессан – 44' 1:2 Данте Бонфин – 52' 1:3 Сансон – 83'
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
4 : 5
Брест
Брест
1:0 Калимуэндо – 4' 2:0 Калимуэндо – 9' 2:1 Мунье – 11' 2:2 Омари – 48' 2:3 Сатриано – 54' 2:4 Камара – 66' 3:4 Теате – 68' 4:4 Терье – 79' 4:5 Брассье – 90+6'
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