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«Лион» одержал волевую победу над «Монако» в матче 31-го тура французской Лиги 1

«Лион» одержал волевую победу над «Монако» в матче 31-го тура французской Лиги 1
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28 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в рамках которого сыграли «Лион» и «Монако». Встреча прошла в Лионе (Франция) на стадионе «Групама». В качестве главного арбитра матча выступил Бастьен Дешепи. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 1'     1:1 Ляказетт – 22'     2:1 Бенрахма – 26'     2:2 Бен-Йеддер – 60'     3:2 Фофана – 84'    

В составе гостей оба гола забил Виссам Бен-Йеддер. Хозяева ответили точными ударами Александра Ляказетта, Мохамеда Бенрахма и Малика Фофана.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за травмы.

На счету «Монако» осталось 58 очков. Команда занимает второе место в таблице. «Лион» с 44 очками идёт девятым.

Ранее в 31-м туре чемпионата Франции по футболу были проведены следующие матчи:

  • «Метц» — «Лилль» – 1:2
  • «Клермон — «Реймс» – 4:1
  • «Лорьян — «Тулуза» – 1:2
  • «Страсбург — «Ницца» – 1:3
  • «Ренн — «Брест» – 4:5
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 2
Лилль
Лилль
1:0 Микаутадзе – 23'     1:1 Исмаили – 31'     1:2 Языджи – 44'    
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
4 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Сарачевич – 31'     1:1 Накамура – 33'     2:1 Сарачевич – 56'     3:1 Рашани – 79'     4:1 Рашани – 90'    
Удаления: нет / де Смет – 77'
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 2
Тулуза
Тулуза
1:0 Понсо – 19'     1:1 Даллинга – 59'     1:2 Сиссоко – 83'    
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 3
Ницца
Ницца
1:0 Баква – 18'     1:1 Гессан – 44'     1:2 Данте Бонфин – 52'     1:3 Сансон – 83'    
Франция - Лига 1 . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
4 : 5
Брест
Брест
1:0 Калимуэндо – 4'     2:0 Калимуэндо – 9'     2:1 Мунье – 11'     2:2 Омари – 48'     2:3 Сатриано – 54'     2:4 Камара – 66'     3:4 Теате – 68'     4:4 Терье – 79'     4:5 Брассье – 90+6'    
Таблица Лиги 1
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