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«Лион» одержал волевую победу над «Монако» в матче 31-го тура французской Лиги 1

28 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в рамках которого сыграли «Лион» и «Монако». Встреча прошла в Лионе (Франция) на стадионе «Групама». В качестве главного арбитра матча выступил Бастьен Дешепи. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе гостей оба гола забил Виссам Бен-Йеддер. Хозяева ответили точными ударами Александра Ляказетта, Мохамеда Бенрахма и Малика Фофана.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за травмы.

На счету «Монако» осталось 58 очков. Команда занимает второе место в таблице. «Лион» с 44 очками идёт девятым.

Ранее в 31-м туре чемпионата Франции по футболу были проведены следующие матчи: