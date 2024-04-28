Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Тюкавин ответил на вопрос, является ли «Зенит» его клиентом

Форвард «Динамо» Тюкавин ответил на вопрос, является ли «Зенит» его клиентом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал гол в ворота «Зенита» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Константин Тюкавин отличился на 76-й минуте и принёс победу своей команде — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

— Я не хотел бить первым касанием. Я думал, что Нино выбьет мяч, но мяч удачно прилетел в ногу и остался у меня. Я его просто проткнул, не хотел бить первым касанием.

— Можно ли сказать, что «Зенит» твой клиент? Ты забиваешь ему в каждом матче.

— Не знаю, в прошлых годах не забивал, а сейчас забиваю. Почему сразу клиент? Так просто получилось, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 49 очков за 25 игр. «Динамо» находится на третьей строчке, набрав 47 очков после 26 матчей.

Материалы по теме
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android