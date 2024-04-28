Форвард «Динамо» Тюкавин ответил на вопрос, является ли «Зенит» его клиентом

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал гол в ворота «Зенита» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Константин Тюкавин отличился на 76-й минуте и принёс победу своей команде — 1:0.

— Я не хотел бить первым касанием. Я думал, что Нино выбьет мяч, но мяч удачно прилетел в ногу и остался у меня. Я его просто проткнул, не хотел бить первым касанием.

— Можно ли сказать, что «Зенит» твой клиент? Ты забиваешь ему в каждом матче.

— Не знаю, в прошлых годах не забивал, а сейчас забиваю. Почему сразу клиент? Так просто получилось, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 49 очков за 25 игр. «Динамо» находится на третьей строчке, набрав 47 очков после 26 матчей.