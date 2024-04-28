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Игрок «Динамо» Фомин высказался о победе над «Зенитом»

Игрок «Динамо» Фомин высказался о победе над «Зенитом»
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

— Получился тяжёлый матч. Где-то приходилось терпеть. Играли от обороны, ловили быстрые атаки со своей стороны. Хорошо, что выиграли. Надеюсь, эта победа придаст уверенности и станет плацдармом на концовку сезона. Хорошо действовали в обороне, поэтому сыграли «на ноль». У «Зенит» был один 100-процентный момент, но в целом ничего опасного.

— «Зенит» стал удобным соперником?

— Сложно так говорить. За любого соперника дают три очка. Выиграли — хорошо. Впереди матч со «Спартаком», поэтому долго праздновать смысла нет, — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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