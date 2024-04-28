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Нападающий «Динамо» Тюкавин прокомментировал победу над «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Тюкавин прокомментировал победу над «Зенитом»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0). Константин Тюкавин стал автором единственного гола.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Очень хороший матч, но очень сильно устал. «Зенит» во втором тайме владел преимуществом, но мы вытерпели. Главное не пропустили, а во втором тайме забили», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 49 очков за 25 игр. «Динамо» находится на третьей строчке, набрав 47 очков после 26 матчей.

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