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Скопинцев прокомментировал свой возможный переход в «Зенит» зимой

Скопинцев прокомментировал свой возможный переход в «Зенит» зимой
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после победы в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» со счётом 1:0 прокомментировал свой возможный переход в стан сине-бело-голубых минувшей зимой.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

— Классное событие! Победа над такой сильной командой. Очень кропотливо готовились и изучали. Осуществили план на игру.

— Ты рад, что зимой не перешёл в «Зенит»?
— Время покажет, но это не от меня зависит, — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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