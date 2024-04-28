В «Динамо» высказались о возможном продлении контракта с Шуниным

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с голкипером бело-голубых Антоном Шуниным, действующее соглашение которого истекает 30 июня этого года.

«Мы коммуницируем с Шуниным насчёт контракта. Всё будет хорошо», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне 37-летний Шунин сыграл 19 матчей за «Динамо» (15 в чемпионате и 4 в Кубке России).

Напомним, сегодня в матче 26-го тура РПЛ бело-голубые обыграли дома лидера чемпионата — «Зенит» из Санкт-Петербурга (1:0). Команда Марцела Лички одержала четвёртую победу кряду, набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.