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В «Динамо» высказались о возможном продлении контракта с Шуниным

В «Динамо» высказались о возможном продлении контракта с Шуниным
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с голкипером бело-голубых Антоном Шуниным, действующее соглашение которого истекает 30 июня этого года.

«Мы коммуницируем с Шуниным насчёт контракта. Всё будет хорошо», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне 37-летний Шунин сыграл 19 матчей за «Динамо» (15 в чемпионате и 4 в Кубке России).

Напомним, сегодня в матче 26-го тура РПЛ бело-голубые обыграли дома лидера чемпионата — «Зенит» из Санкт-Петербурга (1:0). Команда Марцела Лички одержала четвёртую победу кряду, набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    
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