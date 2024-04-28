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В «Динамо» высказались о кубковом матче со «Спартаком»

В «Динамо» высказались о кубковом матче со «Спартаком»
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором москвичи одержали победу со счётом 1:0, высказался о предстоящей игре второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы будем стараться выигрывать и приложим для этого максимум усилий», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После победы над «Зенитом» команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    
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