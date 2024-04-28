В «Динамо» высказались о кубковом матче со «Спартаком»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором москвичи одержали победу со счётом 1:0, высказался о предстоящей игре второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Мы будем стараться выигрывать и приложим для этого максимум усилий», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После победы над «Зенитом» команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.