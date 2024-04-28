В «Динамо» заявили, что Тюкавин может стать сильнейшим нападающим в истории клуба

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором москвичи одержали победу со счётом 1:0, высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

— Тюкавин — сильнейший нападающий «Динамо» за последние 10 лет?

— Думаю, у Кости есть потенциал стать сильнейшим нападающим «Динамо». Очень надеюсь, что так и произойдёт, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.