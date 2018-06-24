Месси подарили гигантский торт. Его съели жители Бронниц (видео)

На коробке в Бронницах играют в футбол два маленьких Месси. Один – в красной футболке, другой в сине-грантовой.



– Мы купили футболки, когда Аргентина сюда приехала, – рассказывает тот Месси, что поменьше. – Маки стоили по 500 рублей. Взяли тут на «растаможке».

В городке дико популярна атрибутика с Месси. Очень много детей бегает в майках с фамилией аргентинца. Правда, у большинства форма «Барселоны», а не сборной. Помимо маек есть вот такие кепки (видимо, тоже с «растаможки»).

Фото: «Чемпионат»

Бронницы вообще живут сборной Аргентины. На каждом шагу встречаются флаги и баннеры с символикой мундиаля. Идёшь по набережной, и каждый встречный говорит про команду, которая живёт под боком.

– У Месси сегодня день рождения! Это наша главная звезда. Надо будет его поздравить – иначе не дело, – сказала бабуля своей не менее пожилой спутнице.



Хватает в Бронницах и аргентинских фанатов. Они, понятное дело, нервничают из-за результатов, но всё равно поздравляют лидера команды.



– Мы приехали отпраздновать день рождения Месси. В наших планах попасть на базу, но пока с этим тяжело. Вот ждём.

– Почему у Аргентины такие проблемы с игрой?

– Всё идёт от главного тренера. У него неподходящий способ подготовки команды. Он – сумасшедший.

А теперь самое интересное. Администрация города даже сделала гигантский торт для Месси, в честь его дня рождения. По городу развесили баннеры на русском и английском с указанием, куда и когда приходить.

Фото: «Чемпионат»

Увы, сам Месси остался на базе, пока на противоположном берегу шло празднование его же дня рождения. Собравшимся пришлось кричать поздравления всей толпой, чтобы их было слышно на базе сборной.

Если у Месси было открыто окно в номере, то, вероятно, он даже услышал скандирования. Правда, от поздравлений толпа (более 1000 человек) быстро переключилась на сам торт. Он весил около 150 килограмм и возвышался на два с лишним метра. Первым к торту пустили несколько десятков детей, которые едва не снесли нападающего.



Каждый может отпраздновать день рождения с именинником. В Бронницах это вполне удалось сделать и без него.