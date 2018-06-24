Месси подарили гигантский торт. Его съели жители Бронниц (видео)

На коробке в Бронницах играют в футбол два маленьких Месси. Один – в красной футболке, другой в сине-грантовой.
– Мы купили футболки, когда Аргентина сюда приехала, – рассказывает тот Месси, что поменьше. – Маки стоили по 500 рублей. Взяли тут на «растаможке».
В городке дико популярна атрибутика с Месси. Очень много детей бегает в майках с фамилией аргентинца. Правда, у большинства форма «Барселоны», а не сборной. Помимо маек есть вот такие кепки (видимо, тоже с «растаможки»).
Бронницы вообще живут сборной Аргентины. На каждом шагу встречаются флаги и баннеры с символикой мундиаля. Идёшь по набережной, и каждый встречный говорит про команду, которая живёт под боком.
– У Месси сегодня день рождения! Это наша главная звезда. Надо будет его поздравить – иначе не дело, – сказала бабуля своей не менее пожилой спутнице.
Хватает в Бронницах и аргентинских фанатов. Они, понятное дело, нервничают из-за результатов, но всё равно поздравляют лидера команды.
– Мы приехали отпраздновать день рождения Месси. В наших планах попасть на базу, но пока с этим тяжело. Вот ждём.
– Почему у Аргентины такие проблемы с игрой?
– Всё идёт от главного тренера. У него неподходящий способ подготовки команды. Он – сумасшедший.
А теперь самое интересное. Администрация города даже сделала гигантский торт для Месси, в честь его дня рождения. По городу развесили баннеры на русском и английском с указанием, куда и когда приходить.
Увы, сам Месси остался на базе, пока на противоположном берегу шло празднование его же дня рождения. Собравшимся пришлось кричать поздравления всей толпой, чтобы их было слышно на базе сборной.
Если у Месси было открыто окно в номере, то, вероятно, он даже услышал скандирования. Правда, от поздравлений толпа (более 1000 человек) быстро переключилась на сам торт. Он весил около 150 килограмм и возвышался на два с лишним метра. Первым к торту пустили несколько десятков детей, которые едва не снесли нападающего.
Каждый может отпраздновать день рождения с именинником. В Бронницах это вполне удалось сделать и без него.