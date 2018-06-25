Криминал на ЧМ. В Москве совершено ограбление на 50 миллионов

Традиционно во время проведения чемпионатов мира в стране-хозяйке многократно усиливаются меры безопасности, а полиция переходит на особый режим работы. Россия исключением не стала. Но и преступники не дремлют: толпы туристов со всего мира – это отличный шанс поживиться. Впрочем, и сами гости мундиаля не лыком шиты: один у полицейского оружие отобрал, другие болельщика команды соперника избили, третий награбленное друзьям раздавал.

Вчетвером на одного

У сборной Аргентины на чемпионате мира в России игра пока не ладится: в двух матчах «альбиселесте» набрали всего одно очко. При этом особенно болезненным стало поражение команды в матче второго тура с Хорватией – 0:3. Несколько аргентинских болельщиков были так расстроены, что за несколько минут до финального свистка на выходе стали избивать поклонника команды Хорватии ногами. К счастью, до серьёзных травм дело не дошло – драку остановили. Однако нападавшим, по всей видимости, их агрессия с рук не сойдёт. Все они были опознаны по видеозаписи, и министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила российские власти задержать и депортировать дебоширов. Российская сторона публично пока не отреагировала.

Британский дебош

Британские СМИ перед началом чемпионата мира старательно нагнетали истерию, предсказывали многочисленные стычки российских и британских болельщиков, драки и побоища. Однако на деле болельщики из Великобритании доставляют российской полиции не больше хлопот, чем фанаты других сборных. Самый заметный инцидент с участием британцев произошёл 19 июня в поезде Москва – Волгоград. Перебравшие с алкоголем гости чемпионата мира устроили в вагоне пьяный дебош. Один из них разбил стекло в двери, а другой завладел табельным оружием полицейского и угрожал стражу порядка. К счастью, никто не пострадал – дебоширов удалось скрутить и доставить в полицию. Они были привлечены к административной ответственности.

Как заработать первый миллион?

Но самые популярные типы преступлений во время чемпионата мира – кража и ограбление. В день открытия мундиаля в центре Москвы ограбили состоятельного китайского болельщика. Неизвестный в кафе в центре столицы выхватил у туриста рюкзак, в котором находились билеты на матч, два планшетных компьютера, два смартфона и наличные – около 30 тыс. юаней, или 300 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей. Китаец обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, но о поимке злоумышленника не сообщалось.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Элитные часы, жемчуг и бриллианты

А 24-летний колумбийский певец Малума, по всей видимости, стал жертвой самого загадочного и крупного ограбления во время чемпионата мира. Знаменитый на родине артист, поющий дуэтом с Шакирой и Рики Мартином, в расходах стеснён не был, а потому поселился прямо в центре Москвы, в отеле Four Seasons. И именно из гостиничного номера злоумышленники унесли несколько пар очков, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, набор элитных часов, ювелирные украшения и ещё кое-какие мелочи – всего на сумму около 50 млн рублей. Полиция начала расследование. Основная версия – певца ограбили по наводке его знакомых.

Самый везучий и самый несчастный воришка

Безымянного воришку из Мексики можно считать и самым удачливым, и самым невезучим преступником на чемпионате мира. Он, будучи заядлым болельщиком, не смог рассчитать свои расходы, и в Москву прилетел без денег на билет. Проблему он решил просто – украл в аэропорту первую попавшуюся сумку с деньгами. Каково же было его удивление, когда, открыв сумку, он обнаружил внутри не кошелёк с мелочью, а несколько тысяч долларов в пачках. На радостях он даже поделился деньгами со своими друзьями, но всё украденное пришлось вернуть: служба безопасности Домодедово вычислила воришку по камерам видеонаблюдения. Смотреть драматичный матч Мексика – Германия ему пришлось в отделении полиции.

Со стадиона – за решётку

Однако кое-кому из преступников всё же удаётся попасть на игру любимой команды. Бразилец Вицентини Динарди внешне мало отличался от других поклонников «селесао», приехавших в Санкт-Петербург на матч с Коста-Рикой. Однако работники городской полиции уже были осведомлены о том, что Динарди объявлен в международный розыск, и арестовали его на выходе. Вицентини обвиняют в том, что на родине он состоял в банде и принимал участие в вооружённых налётах. На протяжении последнего года он скрывался в Великобритании, а в Россию въехал по поддельному итальянскому паспорту. Футбол в следующий раз он посмотрит не скоро.