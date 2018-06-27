Хотели крупный план Марадоны? Получите!

Диего не сдержался. Но в футболе этот жест, увы, не редкость.

Диего Армандо Марадона бурно отпраздновал гол Маркоса Рохо, который вывел Аргентину в плей-офф чемпионата мира. Камера выхватила, как легенда мирового футбола показывает средние пальцы.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Мы вспомнили ещё нескольких людей из мира футбола, которые за последнее время «отличились» таким же образом.

Знакомство с Факерами. Дюрица и другие любители жеста Эффенберга Представляем подборку известных случаев в российском и европейском футболе, когда игроки не стеснялись показать жест Эффенберга.

Робби Уильямс

Британский певец начал этот чемпионат мира эталонным скандалом, показав жест Эффенберга прямо в камеру на церемонии открытия в Лужниках. Уильямс, по его собственным словам, всего лишь не знал, как дать понять, что до мундиаля осталась всего минута, потому и выбрал столь оригинальный способ. Телеканал Fox извинился за жест Робби, посетовав, что в прямом эфире невозможно предугадать такие вещи. Остаётся загадкой, кому предназначался жест – британцам, раскритиковавшим Уильямса за выступление в России, или тем, кто попросил его не исполнять песню «Partylikea Russian».

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Фелипе Визеу

Футболист «Фламенго» по ходу встречи с «Коринтианс» что-то не поделил с одноклубником Родолфу. Обоих игроков вроде как успокоили другие игроки, однако Визеу после забитого мяча вспомнил про конфликт и посвятил празднование именно Родолфу. Однако вряд ли тот был рад увидеть такое.

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Гонсало Игуаин

Нападающий «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» был заменён на 87 минуте, однако отличился уже за бровкой. Только уйдя с поля, Гонсало показал средний палец болельщикам команды соперника. Реакцию форварда было легко понять: его освистывали трибуны «Ноу Камп» за прошлое в составе мадридского «Реала».

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Маурицио Сарри

Есть в нашей подборке и тренер. Наставник «Наполи» показал жест Эффенберга уже фанатам «Наполи». По его словам, болельщики плевали в автобус и оскорбляли неаполитанцев по территориальному признаку. Ответ Сарри не заставил себя долго ждать. Кстати, тот матч «Наполи» выиграл со счётом 1:0.