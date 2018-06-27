Хотели крупный план Марадоны? Получите!

Диего Армандо Марадона бурно отпраздновал гол Маркоса Рохо, который вывел Аргентину в плей-офф чемпионата мира. Камера выхватила, как легенда мирового футбола показывает средние пальцы.
Мы вспомнили ещё нескольких людей из мира футбола, которые за последнее время «отличились» таким же образом.
Робби Уильямс
Британский певец начал этот чемпионат мира эталонным скандалом, показав жест Эффенберга прямо в камеру на церемонии открытия в Лужниках. Уильямс, по его собственным словам, всего лишь не знал, как дать понять, что до мундиаля осталась всего минута, потому и выбрал столь оригинальный способ. Телеканал Fox извинился за жест Робби, посетовав, что в прямом эфире невозможно предугадать такие вещи. Остаётся загадкой, кому предназначался жест – британцам, раскритиковавшим Уильямса за выступление в России, или тем, кто попросил его не исполнять песню «Partylikea Russian».
Фелипе Визеу
Футболист «Фламенго» по ходу встречи с «Коринтианс» что-то не поделил с одноклубником Родолфу. Обоих игроков вроде как успокоили другие игроки, однако Визеу после забитого мяча вспомнил про конфликт и посвятил празднование именно Родолфу. Однако вряд ли тот был рад увидеть такое.
Гонсало Игуаин
Нападающий «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» был заменён на 87 минуте, однако отличился уже за бровкой. Только уйдя с поля, Гонсало показал средний палец болельщикам команды соперника. Реакцию форварда было легко понять: его освистывали трибуны «Ноу Камп» за прошлое в составе мадридского «Реала».
Маурицио Сарри
Есть в нашей подборке и тренер. Наставник «Наполи» показал жест Эффенберга уже фанатам «Наполи». По его словам, болельщики плевали в автобус и оскорбляли неаполитанцев по территориальному признаку. Ответ Сарри не заставил себя долго ждать. Кстати, тот матч «Наполи» выиграл со счётом 1:0.