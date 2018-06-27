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ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 26 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Julian Finney/Getty Images
Футбольные боги благосклонны к Аргентине! Лучшие фото дня ЧМ-2018
Долгожданный гол Месси и реакция Марадоны, тату в честь перуанцев и что удивило Маскерано – в нашей фотоподборке.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В «Лужниках» на матче Дания – Франция, который закончился со счётом 0:0, болельщики освистали игроков. Кажется, этот болельщик что-то подозревал.

Килиан Мбаппе поправляет усы Адилю Рами.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Французские болельщики – любители странных головных уборов.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Перуанцы достойно закончили выступление на чемпионате мира, уверенно обыграв Австралию. Один из болельщиков решил сделать себе татуировку на память о достижении своей сборной.

Фото: РИА Новости

Настоящая драма развернулась в матче Нигерия – Аргентина, но Месси и Ко всё-таки удалось выйти в плей-офф чемпионата.

Фото: VI Images via Getty Images
Фото: Richard Heathcote/Getty Images

По всей видимости, боги футбола вмешались в этот решающий матч.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Хавьер Маскерано героически доиграл до финального свистка с рассечением брови.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Хорватия не дала слабину в матче, который для неё ничего не решал, и не позволила Исландии пробиться в 1/8 финала мундиаля.

Фото: РИА Новости

Похоже, Хавьер Маскерано первым узнал результат параллельного матча.

Фото: VI Imagesvia Getty Images
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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