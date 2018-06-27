Футбольные боги благосклонны к Аргентине! Лучшие фото дня ЧМ-2018

В «Лужниках» на матче Дания – Франция, который закончился со счётом 0:0, болельщики освистали игроков. Кажется, этот болельщик что-то подозревал.
Килиан Мбаппе поправляет усы Адилю Рами.
Французские болельщики – любители странных головных уборов.
Перуанцы достойно закончили выступление на чемпионате мира, уверенно обыграв Австралию. Один из болельщиков решил сделать себе татуировку на память о достижении своей сборной.
Настоящая драма развернулась в матче Нигерия – Аргентина, но Месси и Ко всё-таки удалось выйти в плей-офф чемпионата.
По всей видимости, боги футбола вмешались в этот решающий матч.
Хавьер Маскерано героически доиграл до финального свистка с рассечением брови.
Хорватия не дала слабину в матче, который для неё ничего не решал, и не позволила Исландии пробиться в 1/8 финала мундиаля.
Похоже, Хавьер Маскерано первым узнал результат параллельного матча.