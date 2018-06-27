«Когда ты президент брестского «Динамо»

Аргентина всё же смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018. О том, как этот матч увидели болельщики со всего мира, в нашей подборке.

Одним из главных героев матча стал, разумеется, Лионель Месси. На игру аргентинский нападающий вышел заряженным, поэтому нигерийцам пришлось опекать его чуть ли не всей командой:

На 14-й минуте Месси поразил-таки ворота Нигерии, забив 100-й мяч на чемпионате мира в России. В какой-то момент телеоператоры перевели камеры на VIP-трибуну, где находился Диего Марадона. Теперь его реакцию на гол Лео в Интернете трактуют так:

Пользователи социальных сетей нашли сходство Диего с персонажами мультфильма «Симпсоны»:

А кто-то предположил, что именно так легенда аргентинского футбола выглядит на аттракционах. Американские горки, катапульта и даже прыжок с парашютом не страшны Марадоне!

Немало внимания болельщики вновь уделили системе видеоповторов. Кто-то посчитал несправедливым не назначенный в ворота Аргентины пенальти. Решение арбитра объясняют двумя версиями: подкупом судьи и подсуживанием топовым сборным.

В концовке матча бывший спартаковец Рохо отправил мяч в ворота нигерийцев и вывел Аргентину в плей-офф. Что творилось с Марадоной, не описать словами. Просто посмотрите:

Из Месси же вновь сделали национального героя.

А здесь он тащит за собой главного тренера Сампаоли:

Гонит на мотоцикле в стадию 1/8 финала:

«Опрокидывает» Ахмеда Мусу, который подарил Аргентине шанс во втором туре на выход в плей-офф:

Но всё же для Месси на чемпионате мира в России всё только начинается. Поэтому некоторые болельщики видят его младенцем по отношению к другим, уже проявившим себя на мундиале футболистам:

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

