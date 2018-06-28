Германию настигло проклятие чемпионов. Лучшие фото дня ЧМ

Главный шок дня – вылет сборной Германии с мундиаля. Южная Корея также выбывает из борьбы за трофей, однако азиатская команда поставила жирную точку, обыграв действующих чемпионов мира.
Южная Корея своей победой преподнесла подарок сборной Мексики – разгромное поражение от Швеции не помешало ей пройти дальше.
От негодования у мексиканских болельщиков в ход пошли стаканы с напитками.
Бразилия двумя голами отправила Сербию домой. Неймар не забил, но был, как всегда, в центре внимания.
Виллиан в шоке от красоты официального мяча чемпионата мира.
У болельщиков наблюдается странная любовь наряжаться в костюмы коров.
Филипе Коутиньо благодарит болельщиков за поддержку.
Очень крутая идея для костюма у бразильского фаната.
Не обошлось без происшествий – после окончания матча на трибуне началась потасовка болельщиков.
Коста-Рика стала последней сборной из всех, которая сумела забить гол. Таким образом, каждая команда на этом чемпионате мира хоть раз поражала ворота соперника.
На этот раз игроки сборной Швейцарии обошлись без политических жестов.
Болельщики сборной Швейцарии пестрили красками своего национального флага.