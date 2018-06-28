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ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 27 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Алёна Сахарова
Фото: РИА Новости
Германию настигло проклятие чемпионов. Лучшие фото дня ЧМ
Провал Германии, подарок сборной Мексики и драка бразильцев с сербами – в фотоподборке главных моментов игрового дня.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Главный шок дня – вылет сборной Германии с мундиаля. Южная Корея также выбывает из борьбы за трофей, однако азиатская команда поставила жирную точку, обыграв действующих чемпионов мира.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Южная Корея своей победой преподнесла подарок сборной Мексики – разгромное поражение от Швеции не помешало ей пройти дальше.

От негодования у мексиканских болельщиков в ход пошли стаканы с напитками.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Бразилия двумя голами отправила Сербию домой. Неймар не забил, но был, как всегда, в центре внимания.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Виллиан в шоке от красоты официального мяча чемпионата мира.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

У болельщиков наблюдается странная любовь наряжаться в костюмы коров.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Филипе Коутиньо благодарит болельщиков за поддержку.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Очень крутая идея для костюма у бразильского фаната.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не обошлось без происшествий – после окончания матча на трибуне началась потасовка болельщиков.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Коста-Рика стала последней сборной из всех, которая сумела забить гол. Таким образом, каждая команда на этом чемпионате мира хоть раз поражала ворота соперника.

На этот раз игроки сборной Швейцарии обошлись без политических жестов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики сборной Швейцарии пестрили красками своего национального флага.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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