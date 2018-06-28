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Бразильские болельщики радуются вылету сборной Германии с ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Павел Пучков
Фото: Stu Forster/Getty Images
Бразильские болельщики мстят Тони Кроосу. Они ждали этого 1,5 года
Немецкий полузащитник получает сотни издевательских сообщений из Бразилии.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Поражение 1:7 от Германии в полуфинале домашнего чемпионата мира – самая унизительная и болезненная история для нынешних бразильских болельщиков. Это то, что всегда с ними. То, чем их до конца жизни будут троллить соперники. Бесконечный повод для издевательских песен из Аргентины.

Этого, кажется, не понимал Тони Кроос, когда под Новый год постил шутливое поздравление. Вот как оно выглядело:

Бразильцы сошли с ума от обиды и злобы, и уже тогда написали полузащитнику всё, что думают о нём. Но полтора (полтора!) года спустя появился наконец повод отомстить. Германия проиграла Южной Корее, заняла четвёртое место на ЧМ-2018 и поехала домой. Бразилия же уверенно вышла в плей-офф. И всё, о чём горевали латиноамериканские болельщики, – невозможность отомстить немцам за унижение. Они искренне мечтали, что их команды встретятся вновь, и пентакампеоны сумеют дать достойный ответ.

Не получилось поглумиться на поле, получится в Интернете. Твит Крооса отыскали и устроили новую волну реплаева. Одним из тех, кто дал старт флешмобу, стал бразильский журналист. Он запостил твит с картинкой в аналогичном стиле:

И понеслось.

(Хе-хе-хе, 2018! Вперёд, Южная Корея)

(Счастливого 2:0 18-го!)

Появился даже оскорбительный хештег #ChupaKroos (chupa – испанский глагол, который переводится на русский как «сосать что-либо»)

(Совсем забыл: Германия, дорогая, чао)

Сейчас у первоначального твита Крооса почти 30 тыс. ответных записей, не считая других упоминаний.

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