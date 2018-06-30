Символическая сборная разочарований группового турнира ЧМ-2018

Составители различного рода рейтингов и символических сборных заведомо подставляются под огонь критики. «Слышь, умник, а почему этот, а не тот?» — регулярно доносится из «каментов». Поэтому сразу уточню: речь пойдёт не о худших игроках группового турнира в принципе (в таком случае наша команда целиком состояла бы из «ноунеймов»), а о главных разочарованиях — улавливаете разницу? С тех, кому многое дано, и спрашивается по всей строгости. От «звёздного» принципа при формировании «антисборной» группового этапа мы отошли всего в двух позициях. Точнее – трёх, с учётом тренерской.

Вратарь

Кошмарно складывается этот Кубок мира для лучших представителей вратарского корпуса. Уж если великие Нойер и де Хеа «привозят», что говорить о менее статусных игроках? Пожалуй, больше всех повеселил народ – только не своей страны – аргентинский кипер. Его голевой пас Ребичу лёг в основу разгрома аргентинцев от Хорватии. Надо ли удивляться, что на решающий матч с Нигерией Вилли не вышел?

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Защитники

Станислав Черчесов дал отдохнуть в жаркой Самаре Фернандесу, но выйти на поле Марио всё же пришлось – прикрыть оголившийся фланг. Смольников своим шансом распорядился, мягко говоря, неважно. То ли волнение не смог унять – как-никак дебют на ЧМ, то ли соперники оказались шустрее и наглее, чем он ожидал, но даже полного тайма Игорь не отыграл. «Мировая» премьера защитника продлилась 36 минут и была прервана судьёй. Отхватив пару карточек, Смольников оставил команду в меньшинстве против Уругвая и зрителем посмотрит встречу с Испанией.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Испанцы слишком уж много пропускали на групповом этапе – на уровне Коста-Рики, Австралии и Исландии. И если «трёшке» от Криштиану Роналду ещё можно найти объяснения (на то и лучший футболист мира), то паре мячей от Марокко нет оправданий. Рамос в Калининграде был поразительно рассеян – крайне неуклюже сыграл в ходе первой результативной атаки соперника и позволил перепрыгнуть себя Эн-Несири во второй. Для капитана сильнейшего клуба континента и аса верховой борьбы – явный перебор.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Удаление Боатенга имело далеко идущие последствия для бундестим. Шведов немцы и без него кое-как дожали, а с корейцами – не справились. С совершенно новым – относительно предыдущего тура – центром обороны чемпионы мира допустили два ляпсуса в компенсированное время и скатились на последнее место в группе.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

29 граждан Германии неожиданно просят убежища в России Западные СМИ – о провале чемпионов мира.

Полузащитники

Понимаю, что от этого парня никто ничего особенного и не ждал (по крайней мере у нас), но пройти мимо его «достижения» будет, наверное, неправильно. Хавбек «Эспаньола» сделал серьёзную заявку на включение в книгу рекордов ЧМ-2018. Для него игра с японцами продлилась 2 минуты 56 секунд. Быстрее Санчеса в истории Кубка мира удалялся с поля только один футболист – уругваец Батиста в 1986-м.

Фото: Stu Forster/Getty Images

У сборной Египта не так много высококлассных исполнителей, чтобы она могла спокойно пережить потерю даже одного из них – тем более такого важного, как Салах. Пока бомбардир лечился, а потом мучительно искал себя на поле, повышенная ответственность легла на другого «англичанина» — Эль-Ненни. Увы, в полной мере он с ней не справился: хавбек «Арсенала» не преуспел ни в разрушении, ни в созидании.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Кроос качественно провёл турнир в целом – был привычно аккуратен в передачах, активен в обстреле чужих ворот. Именно его гол на последних секундах шведам отсрочил фиаско Германии. Всё так. Но одним неловким движением напоследок Тони перечеркнул практически весь предыдущий позитив. С его нечаянной скидки корейцы забили победный гол. Как ни крути – соучастник…

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Может, Германия просто не захотела встречаться с Бразилией? Многие предрекали вылет Аргентине, но не она первой из топ-сборных покидает ЧМ.

В энергосберегающем режиме, без надрыва добыла путёвку в плей-офф сборная Франции. Дидье Дешам активно тасует состав – благо возможности для этого широченные. Одной из главных «жертв ротации» стал Матюиди. В первом туре хавбек «Юве» сыграл всего 12 минут, в третьем – не играл вовсе, а впечатления от единственного полного матча на турнире ему подпортило предупреждение.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Нападающие

Почти два часа выделил на реализацию своего потенциала форварду «Лестера» Гарет Саутгейт, но ощутимой отдачи – в виде голов или хотя бы результативных передач – не дождался. За два с половиной тайма на поле Варди улучил возможность всего для одного удара.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Вроде бы всё «по науке», как и должно центрфорварду, делал Левандовски – стрелял по воротам часто, «верх» сгребал исправно. По суммарному количеству ударов Роберт вошёл в пятёрку передовиков группового турнира (чаще били только Криштиану, Месси, Кейн и Агуэро). Беда в том, что ни одна из многочисленных попыток Левого не увенчалась успехом. Одному из лучших голеадоров современности турне в Россию принесло сплошные огорчения.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Не только Месси представляет собой в сборной бледную копию самого себя «клубного» образца. Ещё более удивительные перевоплощения происходят в национальной команде с Игуаином. В ней матёрый снайпер «Ювентуса» резко теряет голевой нюх. Подумать только, за два года Гонсало ни разу не отличился в лазурно-белой майке! На ЧМ-2018 Сампаоли планомерно увеличивал игровое время Игуаину, но ни одного результативного действия от него пока не дождался.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренер

В том, что Аргентина играет не пойми во что, прежде всего повинен тренер – кто же ещё? Уже по ходу турнира эксцентричный Мистер лишился остатков уважения своих же болельщиков – после того как игроки фактически выразили Сампаоли «импичмент». Хорхе старательно делает вид, что он по-прежнему главный, энергично скачет по технической зоне, раздаёт указания, но мы-то знаем, кто в этой «банде» настоящий главарь. Все знают. Гимном «альбиселесте» на ЧМ в России вполне могла бы стать «Мама-анархия» незабвенного Цоя.