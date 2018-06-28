29 граждан Германии неожиданно просят убежища в России

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ЧМ-2018. Провал сборной Германии – в обзоре мировой прессы

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Максим Ерёмин
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Западные СМИ – о провале чемпионов мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Главной темой дня в западных СМИ, конечно же, стал вылет сборной Германии с ЧМ-2018. Разгром сборной Мексики помог Швеции прыгнуть сразу на первое место в группе и избежать очной встречи с Бразилией в плей-офф. Немцы же, проиграв Южной Корее, заняли четвёртое место.

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Это катастрофа.

Если вы рассчитывали увидеть, как сокрушается немецкая пресса, вынуждены разочаровать. В местных изданиях сплошь тоска и скорбь. Кажется, страна до сих пор находится в прострации после неожиданного провала.

«Капут» — с таким немногословным заголовком вышло сразу несколько немецких изданий. Разница лишь в том, кто был на обложке. В одном случае — тренер.

В другом — игроки.

Кто виноват в провале сборной на ЧМ — сегодня один из главных вопросов немецкой прессы. Но едины они в одном: закат легенды настал.

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Зато в Швеции сплошной праздник. Ещё вчера парни готовились ехать домой, а сейчас имеют все шансы выйти в четвертьфинал мундиаля. По крайней мере, Швейцария уж точно не выглядит непроходимым соперником. Златана им, говорите, не хватает?

«Вечеринка продолжается», — пишет Svenska dagbladet.

Коллеги из Гётеборга подхватывают настроение и помещают на обложку фанов, танцующих в фонтанах. Кажется, в Швеции накануне была тусовка не хуже той, что была у нас после матча Россия — Египет.

Местная редакция всемирно известной газеты «Метро» вынесла на главную страницу Андреаса Гранквиста, обыграв его фамилию созвучно со словом «рулевой». Бывший защитник «быков» так не хочет покидать Россию, что помог своей сборной выйти в плей-офф.

Но больше всего творческих потуг по старинке в Британии. Местные журналисты стебали немецкую сборную, проведя аналогии с BREXIT.

Другие желают им покоя на небесах. «Доброго неба!» — пишет Daily mail, сопроводив пожелание иллюстрацией рыдающего немецкого фана.

«Худшая сборная Германии в истории чемпионатов мира», — пишет другой британский таблоид.

В общем, англичанам весело. К этому стоит подойти с пониманием. Ведь их сборная впервые за много лет уверенно чувствует себя на мундиале. В конце концов, кому, как не нам, понять британцев? Как сладок редкий миг радости от выступления сборной. We know that feel, bro!

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