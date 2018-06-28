Многие предрекали вылет Аргентине, но не она первой из топ-сборных покидает ЧМ.

Может, Германия просто не захотела встречаться с Бразилией?

Утро 27 июня началось на «Чемпионате» постматчевыми материалами об игре Аргентина – Нигерия. Специальный фоторепортаж отразил радость Лионеля Месси и его партнёров по команде.

Футбольные боги благосклонны к Аргентине! Лучшие фото дня ЧМ-2018 Долгожданный гол Месси и реакция Марадоны, тату в честь перуанцев и что удивило Маскерано – в нашей фотоподборке.

По ходу игры Аргентина — Нигерия нервы у всех были на пределе. Даже у журналистов: двое из них умудрились подраться в пресс-центре!

После матча Нигерия — Аргентина подрались журналисты. А Месси целовался Аргентинцы устроили жару!

Поведение Диего Марадоны, продемонстрировавшего всем неприличные жесты, осудил в своей колонке наш обозреватель Антон Михашёнок.

Грустный клоун в театре абсурда. На Марадону жалко смотреть Дядя за несколько дней чемпионата мира просто надоел.

Досталось Диего и от болельщиков.

«Когда ты президент брестского «Динамо» Аргентина всё же смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018. О том, как этот матч увидели болельщики со всего мира, в нашей подборке.

Иностранные СМИ назвали выход сборной Аргентины в 1/8 финала чудом.

Живы! Мировая пресса обсуждает победу Аргентины Аргентинское чудо – в обзоре мировых СМИ.

Оказалось, что один из аргентинских журналистов после стартового матча с Исландией подарил Лионелю Месси красную ленточку – в качестве талисмана от порчи и сглаза. И тот действительно одел её на игру с Нигерией. Сам журналист был этому весьма удивлён.

Что Месси носит под гетрой? И почему только на левой ноге? Ответы найдены.

Чемпионат мира – не только фестиваль футбола, но и место, где различного рода аферисты могут воспользоваться доверчивостью болельщиков. Об этом – в материале ниже.

15 потерянных миллионов. За что шейхи заплатили мошенникам состояние Чемпионат мира по футболу – настоящий праздник для мошенников. Лучшему уже удалось выудить из арабского олигарха 15 млн.

Что же касается прогнозов на матчи групп Е и F, то основное внимание уделялось поединкам Мексика – Швеция и Сербия – Бразилия. Победа Германии над Южной Кореей считалась едва ли не свершившимся фактом.

«Симпатии судей будут на стороне Бразилии. Никто не допустит её вылета!» Сербия — Бразилия, Мексика — Швеция, Швейцария — Коста-Рика, Южная Корея — Германия. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

А именно в нём и грянула главная сенсация группового этапа. Действующие чемпионы мира потерпели поражение 0:2 и заняли последнее место в группе. Представить себе такой исход до начала мундиаля мог только человек далекий от футбола.

Не всегда побеждают немцы. Чемпионы мира с позором едут домой Это катастрофа.

В конце матча Мексика – Швеция, при счёте 3:0 в пользу скандинавов, мексикнские болельщики перестали смотреть на поле и стали следить за параллельно проходящей игрой Южная Корея – Германия. Ведь невыигрыш немцев открывал крупно уступавшей Мексики ворота в плей-офф.

Мексику разорвали, но она идёт дальше. Спасибо корейцам! Третий тур чемпионата мира продолжает удивлять.

Нейтральные болельщики не любят фаворитов. Это стало понятно, едва в матче Южная Корея — Германия раздался финальный свисток.

«Прочь!» Весь мир троллит немцев за вылет с чемпионата мира Германия не вышла в плей-офф чемпионата мира – фанатам немецкой машины очень плохо. Впрочем, это не повод отказаться от шуток.

А, между тем, вот уже на третьем чемпионате мира кряду(!) действующий обладатель титула не может пройти групповой этап. Вы знали об этом? Может, немцы просто не захотели играть с Бразилией в 1/8-й?

Германия и должна была вылететь. Есть тенденция Третий раз подряд чемпионы мира застревают на групповой стадии!

Вылет Германии, похоже, заставил сконцентрироваться бразильцев, и они без проблем разобрались с Сербией, заняв первое место в группе F. В 1/8 финала Бразилия сыграет с Мексикой.

Неймара сдержали, но что толку? Бразилия победила Сербию в режиме тренировки Дальше – Мексика.

Достойно завершила свое выступление на чемпионате мира и полюбившаяся многим сборная Коста-Рики. В своем третьем матче она сумел набрать одно очко, сыграв вничью со Швейцарией.

Два пенальти назначили, один пробили. Швейцария выходит на Швецию Без спорных решений судьи и помощи VAR не обошлось.

Вот таким выдалось на чемпионате мира 27 июня, которое очень надолго запомнится любителям футбола Германии, Мексики и Южной Кореи. Сегодня же матчами групп G и Н завершится первый этап турнира. Дальше – плей-офф.