Может, Германия просто не захотела встречаться с Бразилией?

Утро 27 июня началось на «Чемпионате» постматчевыми материалами об игре Аргентина – Нигерия. Специальный фоторепортаж отразил радость Лионеля Месси и его партнёров по команде.
По ходу игры Аргентина — Нигерия нервы у всех были на пределе. Даже у журналистов: двое из них умудрились подраться в пресс-центре!
Поведение Диего Марадоны, продемонстрировавшего всем неприличные жесты, осудил в своей колонке наш обозреватель Антон Михашёнок.
Досталось Диего и от болельщиков.
Иностранные СМИ назвали выход сборной Аргентины в 1/8 финала чудом.
Оказалось, что один из аргентинских журналистов после стартового матча с Исландией подарил Лионелю Месси красную ленточку – в качестве талисмана от порчи и сглаза. И тот действительно одел её на игру с Нигерией. Сам журналист был этому весьма удивлён.
Чемпионат мира – не только фестиваль футбола, но и место, где различного рода аферисты могут воспользоваться доверчивостью болельщиков. Об этом – в материале ниже.
Что же касается прогнозов на матчи групп Е и F, то основное внимание уделялось поединкам Мексика – Швеция и Сербия – Бразилия. Победа Германии над Южной Кореей считалась едва ли не свершившимся фактом.
А именно в нём и грянула главная сенсация группового этапа. Действующие чемпионы мира потерпели поражение 0:2 и заняли последнее место в группе. Представить себе такой исход до начала мундиаля мог только человек далекий от футбола.
В конце матча Мексика – Швеция, при счёте 3:0 в пользу скандинавов, мексикнские болельщики перестали смотреть на поле и стали следить за параллельно проходящей игрой Южная Корея – Германия. Ведь невыигрыш немцев открывал крупно уступавшей Мексики ворота в плей-офф.
Нейтральные болельщики не любят фаворитов. Это стало понятно, едва в матче Южная Корея — Германия раздался финальный свисток.
А, между тем, вот уже на третьем чемпионате мира кряду(!) действующий обладатель титула не может пройти групповой этап. Вы знали об этом? Может, немцы просто не захотели играть с Бразилией в 1/8-й?
Вылет Германии, похоже, заставил сконцентрироваться бразильцев, и они без проблем разобрались с Сербией, заняв первое место в группе F. В 1/8 финала Бразилия сыграет с Мексикой.
Достойно завершила свое выступление на чемпионате мира и полюбившаяся многим сборная Коста-Рики. В своем третьем матче она сумел набрать одно очко, сыграв вничью со Швейцарией.
Вот таким выдалось на чемпионате мира 27 июня, которое очень надолго запомнится любителям футбола Германии, Мексики и Южной Кореи. Сегодня же матчами групп G и Н завершится первый этап турнира. Дальше – плей-офф.