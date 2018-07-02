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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Шутки и мемы про сейв Акинфеева в матче с Испанией

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
София Михайлова
Фото: instagram.com/jenya_deniz_istanbullu
«Нога бога». Как Акинфеев стал главным героем мемов
Бог или герой? Болельщики восхищаются российским вратарём, сделавшим сказку былью для всей страны.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Бог

Ноге, которой Игорь отразил пенальти, предлагают установить памятник.

Полагаем, так вратарём сейчас восхищается не только Дзюба!

После того как Сергей Шнуров сказал, что Акинфеев «отбил удар ногою бога», тут же начали появляться вариации на эту тему.

Трудно быть первым. Как Акинфеев стал национальным героем
Он всего добился трудом и упорством.

Самого Игоря также начали сравнивать с богом.

В Египте, например, коты – священные животные.

Каким Игорь Акинфеев был в детстве
Не зря родители отдали его в футбол в четыре года!

Герой

Акинфеева сравнили со стенами московского Кремля.

По игре нашего вратаря показалось, что он в разы больше ворот.

Кто-то считает, что не обошлось и без помощи Владимира Путина.

Ну а этот жест на чемпионате мира в России показывали уже все, кому не лень, пришло время и нашей сборной.

Иностранцы же сравнили Акинфеева с медведем, который отправил домой Рамоса.

К слову, Серхио уже ждут его товарищи по несчастью.

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