«Была эпоха Яшина, эпоха Дасаева. Сейчас эпоха Акинфеева»

Два тренера, которые дали Акинфееву дорогу в футбол, Павел Коваль и Вячеслав Чанов о главном герое России сегодня!

Павель Коваль – главный тренер юношеской команды ЦСКА, в которой начал заниматься Акинфеев.

— Павел Григорьевич, с победой! Как смотрели матч сегодняшний?

— Смотрел на даче с родными. Болели, переживали за ребят!

— Как нам это удалось?

— Ребята – молодцы! Выдержали всё. Строго держали тактику игры от обороны, как сказал Черчесов. Игорь всё правильно сказал – рассчитывали на пенальти, в них и выиграли. Там Акинфеев и выручил.

— За счёт чего Игорь смог это сделать?

— Он вёл себя спокойно. Да, это лотерея. Но лучший вратарь мира – Де Хеа не отразил ни одного пенальти. А Игорь отбил два. Реакция и интуиция у нашего вратаря оказалась лучше. Он переиграл испанца сегодня.

Трудно быть первым. Как Акинфеев стал национальным героем Он всего добился трудом и упорством.

— Как наш вратарь работал во время пенальти?

— Есть нюансы. Можно смотреть на мяч, делать сноску на то, какая нога у бьющего. Победный сейв Игоря – это фантастика. Так среагировать ногой! Думаю, Акинфеев смотрел видео того, как бьют испанцы. Спокойно готовился. Игорь же ещё ни одной серии пенальти не проиграл в карьере.

— В чём секрет?

— Это уже мастерство, даже не везение. Отбить два мяча – это уже не удача. Мы вернули должок испанцам за 2008 год. Игорь тогда тоже очень много спасал, но проиграли. Думаю, у него даже это внутри сидело. Доказать, что мы можем их обыграть.

— Когда он начинал у вас тренироваться, вы могли представить, что вырастет такой герой?

— Честно? Нет, не мог представить. Хорошо, что так произошло. Для меня самым важным было довести его до команды мастеров. А дальше всё зависело от него.

— Уже успели поздравить?

— Пока не стал отвлекать, команда сейчас отдыхает, едет на базу. Завтра спокойно позвоню и поздравлю. Зато успел его отца поздравить.

Свой первый пенальти он отбил в 17. Акинфеев вновь спас Россию Вы даже и не помните, как это было!

— Что сказали?

— Просто поздравил с победой! Вместе болели! Все болели!

— Сердце не схватило?

— Ну ему же не 18 лет. У многих слёзы навернулись. Я тоже до слёз растроган. История!

— Теперь критики Акинфеева замолчат?

— Пока всё хорошо, они будут молчать. До первой ошибки, как обычно.

— Насколько это гадко?

— Не знаю. Но сейчас он гораздо легче к этому относится. Когда молодой был, близко всё воспринимал. Сейчас всё по-другому.

— Можно сказать, что Игорь выстрадал этот героический матч, после всего, что было в его карьере?

— У него за всю карьеру ведь и не так много ошибок. Не он же один ошибается, а команда. На мой взгляд он ошибся только в Бразилии. Больше ничего серьёзного я не помню.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

— Как он не сломался?

— За счёт характера. Сделал выводы и начал работать сильнее. Все ошибаются.

— Вы общались с ним по поводу тех ошибок?

— Да, общался и он никак не мог объяснить, что тогда случилось, а это и не объяснить. Это невозможно сделать. Но не ошибается тот, кто ничего не делает.

— Игорь ведь отбил пенальти в дебютном матче за ЦСКА в РФПЛ в Самаре. Можно провести параллели?

— Да, безусловно. Всё очень похоже.

— Круг замкнулся?

— Подождите пока, ещё дальше Хорватия или Дания, правда физических и психологических сил слишком много наши оставили сегодня на поле. Но я думаю, что восстановятся к 1\4 финала.

— Сколько Игорь способен ещё играть на высоком уровне?

— Дай бог, чтобы играл и играл, главное, чтобы травмы не было. Если травм не будет, ещё долго будет нас радовать.

— До Катара сможет доехать?

— Ой, не знаю – не знаю. Не буду загадывать. Хочу только поздравить, потому что Россия впервые вошла в 1\4 финала чемпионата мира и пожелать здоровья.

Черчесов: в космосе я побывал, так что теперь со мной уже ничего не будет! Черчесов в общении с журналистами после победы – мистер спокойствие.

— Игоря можно назвать величайшим в истории России вратарём?

— Всегда говорил, что была эпоха Яшина, была эпоха Дасаева, а сейчас эпоха Акинфеева. Он лучший без вопросов!

Вячеслав Чанов, тренер вратарей ЦСКА, при котором Акинфеев дебютировал в основном составе армейского клуба.

— Как Акинфеев работал во время серии пенальти?

— Игорь сначала был на эмоциях, потом успокоился. Чисто психологически выиграл дуэль у Де Хеа.

— Как вы его учили играть во время послематчевой серии?

— Я старался передать Игорю, что вратари во время серии пенальти не должны быть обречёнными. У меня ведь рекорд СССР по отражённым пенальти. Он качнул игроков и сделал своё дело.

— Что можете сказать критикам Акинфеева?

— Собака лает — караван идёт. Мы на протяжении всей работы с Игорем доказывали. Всегда говорили, что у Акинфеева то рост не тот, то вес и так далее. А мы постепенно шли к цели.

— Он великий?

— Игорь переписал все рекорды страны. В Лиге чемпионов пропускал, да. Но сколько матчей провели в Лиге чемпионов все те, кто критикуют? Сегодня он опустил всех критиканов, но похоронить их всё равно не удастся. Сегодняшняя победа — его имени!