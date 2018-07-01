«Была эпоха Яшина, эпоха Дасаева. Сейчас эпоха Акинфеева»

Павель Коваль – главный тренер юношеской команды ЦСКА, в которой начал заниматься Акинфеев.
— Павел Григорьевич, с победой! Как смотрели матч сегодняшний?
— Смотрел на даче с родными. Болели, переживали за ребят!
— Как нам это удалось?
— Ребята – молодцы! Выдержали всё. Строго держали тактику игры от обороны, как сказал Черчесов. Игорь всё правильно сказал – рассчитывали на пенальти, в них и выиграли. Там Акинфеев и выручил.
— За счёт чего Игорь смог это сделать?
— Он вёл себя спокойно. Да, это лотерея. Но лучший вратарь мира – Де Хеа не отразил ни одного пенальти. А Игорь отбил два. Реакция и интуиция у нашего вратаря оказалась лучше. Он переиграл испанца сегодня.
— Как наш вратарь работал во время пенальти?
— Есть нюансы. Можно смотреть на мяч, делать сноску на то, какая нога у бьющего. Победный сейв Игоря – это фантастика. Так среагировать ногой! Думаю, Акинфеев смотрел видео того, как бьют испанцы. Спокойно готовился. Игорь же ещё ни одной серии пенальти не проиграл в карьере.
— В чём секрет?
— Это уже мастерство, даже не везение. Отбить два мяча – это уже не удача. Мы вернули должок испанцам за 2008 год. Игорь тогда тоже очень много спасал, но проиграли. Думаю, у него даже это внутри сидело. Доказать, что мы можем их обыграть.
— Когда он начинал у вас тренироваться, вы могли представить, что вырастет такой герой?
— Честно? Нет, не мог представить. Хорошо, что так произошло. Для меня самым важным было довести его до команды мастеров. А дальше всё зависело от него.
— Уже успели поздравить?
— Пока не стал отвлекать, команда сейчас отдыхает, едет на базу. Завтра спокойно позвоню и поздравлю. Зато успел его отца поздравить.
— Что сказали?
— Просто поздравил с победой! Вместе болели! Все болели!
— Сердце не схватило?
— Ну ему же не 18 лет. У многих слёзы навернулись. Я тоже до слёз растроган. История!
— Теперь критики Акинфеева замолчат?
— Пока всё хорошо, они будут молчать. До первой ошибки, как обычно.
— Насколько это гадко?
— Не знаю. Но сейчас он гораздо легче к этому относится. Когда молодой был, близко всё воспринимал. Сейчас всё по-другому.
— Можно сказать, что Игорь выстрадал этот героический матч, после всего, что было в его карьере?
— У него за всю карьеру ведь и не так много ошибок. Не он же один ошибается, а команда. На мой взгляд он ошибся только в Бразилии. Больше ничего серьёзного я не помню.
— Как он не сломался?
— За счёт характера. Сделал выводы и начал работать сильнее. Все ошибаются.
— Вы общались с ним по поводу тех ошибок?
— Да, общался и он никак не мог объяснить, что тогда случилось, а это и не объяснить. Это невозможно сделать. Но не ошибается тот, кто ничего не делает.
— Игорь ведь отбил пенальти в дебютном матче за ЦСКА в РФПЛ в Самаре. Можно провести параллели?
— Да, безусловно. Всё очень похоже.
— Круг замкнулся?
— Подождите пока, ещё дальше Хорватия или Дания, правда физических и психологических сил слишком много наши оставили сегодня на поле. Но я думаю, что восстановятся к 1\4 финала.
— Сколько Игорь способен ещё играть на высоком уровне?
— Дай бог, чтобы играл и играл, главное, чтобы травмы не было. Если травм не будет, ещё долго будет нас радовать.
— До Катара сможет доехать?
— Ой, не знаю – не знаю. Не буду загадывать. Хочу только поздравить, потому что Россия впервые вошла в 1\4 финала чемпионата мира и пожелать здоровья.
— Игоря можно назвать величайшим в истории России вратарём?
— Всегда говорил, что была эпоха Яшина, была эпоха Дасаева, а сейчас эпоха Акинфеева. Он лучший без вопросов!
Вячеслав Чанов, тренер вратарей ЦСКА, при котором Акинфеев дебютировал в основном составе армейского клуба.
— Как Акинфеев работал во время серии пенальти?
— Игорь сначала был на эмоциях, потом успокоился. Чисто психологически выиграл дуэль у Де Хеа.
— Как вы его учили играть во время послематчевой серии?
— Я старался передать Игорю, что вратари во время серии пенальти не должны быть обречёнными. У меня ведь рекорд СССР по отражённым пенальти. Он качнул игроков и сделал своё дело.
— Что можете сказать критикам Акинфеева?
— Собака лает — караван идёт. Мы на протяжении всей работы с Игорем доказывали. Всегда говорили, что у Акинфеева то рост не тот, то вес и так далее. А мы постепенно шли к цели.
— Он великий?
— Игорь переписал все рекорды страны. В Лиге чемпионов пропускал, да. Но сколько матчей провели в Лиге чемпионов все те, кто критикуют? Сегодня он опустил всех критиканов, но похоронить их всё равно не удастся. Сегодняшняя победа — его имени!