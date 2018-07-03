«Он играл на ЧМ-2018, пока его отца пытали». Трагедия Джона Оби Микела

Его отца похитили и неделю подвергали пыткам. Но всё закончилось хорошо.

Что случилось?

Отца полузащитника сборной Нигерии Джона Оби Микела похитили перед матчем нигерийской команды с Аргентиной на ЧМ-2018. Там встреча закончилась поражением Нигерии со счётом 1:2, из-за которого команда вылетела из турнира после группового этапа.

Как это произошло?

Майкл Оби был похищен на юго-востоке Нигерии по пути на похороны, куда он ехал на собственном автомобиле с водителем. Преступники переоделись полицейскими, чтобы не вызвать подозрений у жертвы.

Оби Микел рассказал, что его отца похитили во время ЧМ-2018 и пытали неделю

Подобное происходило ранее?

К сожалению, да. В августе 2011 года отца похитили и долгое время не выходили на связь. Тогда Оби Микел, ещё выступавший за «Челси», обратился к преступникам с публичным призывом отпустить родственника. «Тем, кто держит моего папу, я просто хочу сказать: пожалуйста, отпустите его. Он просто старик, который никому не причинил вреда, насколько мне известно. И поэтому я не понимаю, зачем его захватывать и прятать. Вся наша семья, особенно моя мама, страдает от происходящего». К счастью, тогда отца удалось спасти. Как и в этот раз.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018

Почему про второе похищение стало известно так поздно?

Похитители запретили Оби Микелу говорить о похищении публично или сообщать в полицию. Игрок узнал о произошедшем от родственников.

«Мне сказали, что они сразу же застрелят моего отца, если я доложу об этом властям или расскажу кому-нибудь. Я не мог обсудить произошедшее и с тренером сборной, поскольку не хотел, чтобы мои проблемы отвлекали его или партнеров. Мне очень хотелось обсудить с ним всё это, но нельзя было этого делать. Так что о произошедшем знал только очень узкий круг моих друзей», – поделился эмоциями от происходившего футболист…

Отца спасли?

Да, полицейские смогли найти преступников и освободить заложника, но его неделю подвергали пыткам. Сейчас он госпитализирован.



«Я благодарю полицейских за их усилия по спасению. Благодарю всех за поддержку, которую я получил. К сожалению, папе сейчас необходимо внимание и помощь врачей», – сказал Оби Микел.

Сколько требовали похитители?

28 тысяч долларов. Сообщается, что в момент операции по спасению между полицией и преступниками случилась перестрелка. Именно вмешательство вооружённых сотрудников правоохранительных органов заставило похитителей сбежать, оставив жертв.