ЧМ-2018. Нигерия – Аргентина, Исландия — Хорватия. LIVE

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20:05. Для начала напомним о турнирных раскладах. Хорваты уже обеспечили себе место в плей-офф.

Нигерия, в настоящий момент располагающаяся на втором месте с тремя очками, в случае победы над Аргентиной обеспечит себе место в плей-офф. Также африканцы смогут выйти из группы, если сыграют вничью с аргентинцами, а Исландия сыграет вничью или уступит Хорватии.



Исландии и Аргентине, занимающим третье и четвёртое места соответственно с одним очком в активе, для выхода из группы необходима только крупная победа и ничья в матче соперников.

20:00. Добрый вечер! Через час начнутся решающие матчи в группе D.

На чемпионате мира вчера:

Вспомнили, как играть не надо. Обзор дня ЧМ-2018 Удивительно, но поражение от Уругвая могло вывести сборную России на Иран. Но играть будем с Испанией.

Нигерия – Аргентина. Текстовая трансляция

Исландия — Хорватия. Текстовая трансляция