Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Нигерия
Исландия
Аргентина
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Мексика
Германия
Швеция
Южная Корея
G
Англия
Бельгия
Тунис
Панама
H
Япония
Сенегал
Колумбия
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Нигерия – Аргентина, Исландия — Хорватия. Онлайн. 26 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018. Аргентина
«Чемпионат»
Фото: VI Images via Getty Images
ЧМ-2018. Нигерия – Аргентина, Исландия — Хорватия. LIVE
Онлайн-трансляция матчей группы D Нигерия – Аргентина, Исландия — Хорватия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

20:05. Для начала напомним о турнирных раскладах. Хорваты уже обеспечили себе место в плей-офф.

Нигерия, в настоящий момент располагающаяся на втором месте с тремя очками, в случае победы над Аргентиной обеспечит себе место в плей-офф. Также африканцы смогут выйти из группы, если сыграют вничью с аргентинцами, а Исландия сыграет вничью или уступит Хорватии.

Исландии и Аргентине, занимающим третье и четвёртое места соответственно с одним очком в активе, для выхода из группы необходима только крупная победа и ничья в матче соперников.

20:00. Добрый вечер! Через час начнутся решающие матчи в группе D.

На чемпионате мира вчера:

Вспомнили, как играть не надо. Обзор дня ЧМ-2018
Удивительно, но поражение от Уругвая могло вывести сборную России на Иран. Но играть будем с Испанией.

Нигерия – Аргентина. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа D. 3-й тур
26 июня 2018, вторник. 21:00 МСК
Нигерия
Аргентина

Исландия — Хорватия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа D. 3-й тур
26 июня 2018, вторник. 21:00 МСК
Исландия
Хорватия
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент