Роналду, Месси и Неймар. Казань – самый футбольный город России

Кажется, что все это было с Казанью в прошлой жизни, хотя Аргентина и Франция играли лишь 30 июня. На чемпионате мира время начинает работать по другим правилам.



Огромная толпа собралась перед одним из отелей Казани, чтобы на жаре дождаться Лионеля Месси. Какой-то безумный азиат от солнца явно поехал кукухой: увидев жену и сына аргентинца, он забрался на ограждение и орал: «Антонелла! Тьяго!». Проходивший мимо местный мужик обвел сектантов взглядом, плюнул и будто на автомате тоже остался чего-то ждать.



С другой стороны отеля, к которой до отъезда сборной никого не пускали, видно изображение Месси на стене дома. Его в срочном порядке нарисовали местные художники из объединения «Супернова». Те же парни, которые год назад нарисовали на соседней стене Криштиану Роналду. Они же в четверг за сутки до игры Бельгия – Бразилия добавили в галерею города изображение Неймара. Граффити бразильца, как и Месси, приходилось делать в минимальные сроки и приостановить другие проекты.

«Если бы не мы делали Роналду, то Месси, возможно, не согласились бы рисовать. Я вообще футбол не люблю. Понимаю ажиотаж вокруг этих рисунков, но мне он не близок. Вот эта толпа на жаре – люди умирают за попс. Конечно, приходилось отчасти как-то с самим собой договариваться, чтобы участвовать в таких проектах», – рассказывает Дмитрий Кудинов, лидер «Суперновы». За последние две недели ему пришлось раздать десяток примерно одинаковых интервью, рассказывая о проектах, которые идейно ему совершенно не близки.



«Для меня это обычные люди. Не все знают, что мы для города еще выполняли граффити Игоря Нетто. И вот его мне делать было реально интересно. Я почитал про этого человека, он круто вел себя на футбольном поле, по отношению к партнерам и соперникам. Это вызывает уважение.

Но я больше всего люблю импровизации. Берешь какие-то краски и едешь к чистой стене. Мы даже футбольные граффити в какой-то степени делали с импровизацией. И если для Роналду у нас был образец, то с Месси – много своего», – добавляет Кудинов.



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Фото: РИА Новости

В Казани, кажется, так и не поняли, как все-таки город относится к футболу. Здесь обожают спорт в целом: топовый хоккейный клуб, лучшая в стране волейбольная команда. К спорту тут высокие требования и в плане комфорта, и в плане зрелища.



«Рубин» с его результатами, переездами по стадионам и самыми разными проблемами казанских болельщиков не устраивает.



Год назад у них жил и играл Роналду. Неделю назад именно здесь рухнули надежды на великую международную карьеру у Лео Месси. Сейчас Казань встречает Неймара. Планка задрана так высоко, что у «Рубина» вряд ли получится соответствовать. Столица Татарстана готова принимать матчи любого уровня, но местный клуб пока не готов на этот уровень выходить. И до тех пор изображения Месси, Роналду и Неймара будут главными футбольными достопримечательностями города.



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Наследие чемпионата мира – это не только стадионы, тренировочные базы и дороги. Это изменение образа мышления. В Казани это чувствуется особенно хорошо. Здесь прекрасно понимаю, как одно спортивное событие может изменить жизнь региона: город радикально преобразился перед Универсиадой-2013. И сознание продолжает меняться.

Если граффити с футболистами делаются ради PR, то на другие объекты художников часто приглашают ради маскировки различных объектов. Например, нарисовать что-то на стенах гаражей, которые расположены вдоль дороги. Лучше, изящнее и полезнее стыдных идиотских баннеров, которыми закрывают «некрасивые» объекты в других городах.



«Мы не можем отказываться от коммерческих проектов, потому что они позволяют заниматься нам тем, что интересно. Это нормально. Сезон для работы у нас достаточно короткий: с апреля по октябрь в лучшем случае. За это время надо заработать денег в том числе на часть года, когда работы нет. Оптимально, если за год получается заработать 500-600 тысяч. Тогда в среднем на месяц получается 30 тысяч рублей. Когда я переезжал жить в Москву, зарабатывал в месяц около 50 тысяч, но этого вообще не хватало», – говорит Кудинов.



Граффити Роналду и Месси не сделали парней популярнее. Не сделает и Неймар. Это коммерция, ей в тусовке не хвастаются и нигде особенно не публикуют. Больше того – это и не самые дорогие проекты в резюме парней. «Для нас лучше делать какой-то проект долго, параллельно работая еще над какими-то заказами. Чем так, как с Месси: я из Крыма прилетел сюда, красок практически не было, вещей летних тоже. Хорошо, партнеры подарили майку сборной Аргентины – в ней прохладно и на улице улыбаются. В итоге все сделали за сутки, практически не спали.



Нужно уметь просчитывать гонорар, включая техническое оснащение и подготовку. Мы работаем по нормам строителей, поэтому наши изображения выдерживают ветер, солнце и дождь».

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Практически в центре Казани сидит парень с красными дредами и огромной бородой. За последние две недели он нарисовал две футбольных иконы в центре футбольного безумия, но не придает этому практически никакого значения. Если для мэрии города граффити – это способ продвигать футбол, то для художников наоборот. Они через футбол привлекают внимание к тому, как можно делать свой город ярче и круче.



И все равно, говоря о перспективах в России, Кудинов грустно ухмыляется. «Там, где мы просим 1000 рублей за квадратный метр работы, наши американский коллеги смело ставят ценник на наши деньги в 15 тысяч. И им платят! В Европе все готовы к абстрактному искусству, в России мы все варимся в одном котле. Хорошо, что клиенты в последнее время перестали просить в коммерческих заказах нарисовать им бабочек и цветочки.



У нас искусство формируется вопреки системе. Тот же Павленский. Он прикольный чувак, его акции легко считываются (пусть они и не очень концептуальны). Нас раньше ругали за то, что мы во дворах мелом рисовали. Изображения, который первый дождь смывал – за них щемили. Сейчас те же люди говорят, что мы красавцы. Но до сих пор в работе приходится быть настороже – любой рисунок могут воспринять так, будто в храме икону замазал».