Вратарь Уругвая отправляет сборную домой. Франция – в полуфинале

Франция и Уругвай дважды встречались в XXI веке – дважды сыграли 0:0. Первые полчаса новой игры проходили вообще без опасных моментов.

Фото: Francois Nel/Getty Images

Уругвайцам удалось прекрыть практически все свободные зоны, в которые мог бы врываться Килиан Мбаппе. Форвард лишь раз убежал от защитников и опасно простреливал, но в чужой штрафной на тот момент не было ни единого партнёра. Свои моменты латиноамериканцы создавали главным образом за счёт высокого прессинга и стандартов. В отсутствие травмированного Кавани работать в атаке за двоих пришлось Луису Суаресу. Это значительно снизило атакующий потенциал Уругвая.

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Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Удивительно, но после штрафного уругвайцы не забили, а пропустили. Варан прыгнул выше всех и отправил мяч в сетку. Практически тут же Касерес после стандарта мог сравнивать счёт, но Уго Льорис дотянулся до мяча и спас ворота.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В конце тайма Диего Година завалили в чужой штрафной, но никто из арбитров не решил воспользоваться системой VAR, чтобы посмотреть повтор.

Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images

Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images

Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images

После перерыва Оскар Табарес сделал сразу две замены, но практически тут же Уругвай пропустил второй. Фернандо Муслера скосплеил Игоря Акинфеева-2014, отправив мяч в ворота после удара Гризманна.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

При счёте 2:0 атмосфера окончательно накалилась – судья постоянно ставил игру на паузу, чтобы успокоить игроков. Массовая драка едва не началась после странного падения Мбаппе. Килиан симулировал фол, за что получил от соперников. В сутолоке какой-то конфликт начался у Погба и Кристиана Родригеса.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Франция в шестой раз проходит в полуфинал ЧМ, где сыграет с Бразилией или Бельгией.