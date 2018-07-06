Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Чемпионат мира-2018. Уругвай – Франция – 0:2. 6 июля 2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Павел Пучков
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Вратарь Уругвая отправляет сборную домой. Франция – в полуфинале
Фернандо Муслера заставил весь Уругвай рыдать.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Франция и Уругвай дважды встречались в XXI веке – дважды сыграли 0:0. Первые полчаса новой игры проходили вообще без опасных моментов.

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/4 финала
06 июля 2018, пятница. 17:00 МСК
Уругвай
0 : 2
Франция
0:1 – Варан – 40, 0:2 – Гризманн – 61
Фото: Francois Nel/Getty Images

Уругвайцам удалось прекрыть практически все свободные зоны, в которые мог бы врываться Килиан Мбаппе. Форвард лишь раз убежал от защитников и опасно простреливал, но в чужой штрафной на тот момент не было ни единого партнёра. Свои моменты латиноамериканцы создавали главным образом за счёт высокого прессинга и стандартов. В отсутствие травмированного Кавани работать в атаке за двоих пришлось Луису Суаресу. Это значительно снизило атакующий потенциал Уругвая.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Удивительно, но после штрафного уругвайцы не забили, а пропустили. Варан прыгнул выше всех и отправил мяч в сетку. Практически тут же Касерес после стандарта мог сравнивать счёт, но Уго Льорис дотянулся до мяча и спас ворота.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В конце тайма Диего Година завалили в чужой штрафной, но никто из арбитров не решил воспользоваться системой VAR, чтобы посмотреть повтор.

Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images
Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images
Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images

После перерыва Оскар Табарес сделал сразу две замены, но практически тут же Уругвай пропустил второй. Фернандо Муслера скосплеил Игоря Акинфеева-2014, отправив мяч в ворота после удара Гризманна.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Фото: Richard Heathcote/Getty Images

При счёте 2:0 атмосфера окончательно накалилась – судья постоянно ставил игру на паузу, чтобы успокоить игроков. Массовая драка едва не началась после странного падения Мбаппе. Килиан симулировал фол, за что получил от соперников. В сутолоке какой-то конфликт начался у Погба и Кристиана Родригеса.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Франция в шестой раз проходит в полуфинал ЧМ, где сыграет с Бразилией или Бельгией.

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент