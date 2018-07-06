Вратарь Уругвая отправляет сборную домой. Франция – в полуфинале

Франция и Уругвай дважды встречались в XXI веке – дважды сыграли 0:0. Первые полчаса новой игры проходили вообще без опасных моментов.
Уругвайцам удалось прекрыть практически все свободные зоны, в которые мог бы врываться Килиан Мбаппе. Форвард лишь раз убежал от защитников и опасно простреливал, но в чужой штрафной на тот момент не было ни единого партнёра. Свои моменты латиноамериканцы создавали главным образом за счёт высокого прессинга и стандартов. В отсутствие травмированного Кавани работать в атаке за двоих пришлось Луису Суаресу. Это значительно снизило атакующий потенциал Уругвая.
Удивительно, но после штрафного уругвайцы не забили, а пропустили. Варан прыгнул выше всех и отправил мяч в сетку. Практически тут же Касерес после стандарта мог сравнивать счёт, но Уго Льорис дотянулся до мяча и спас ворота.
В конце тайма Диего Година завалили в чужой штрафной, но никто из арбитров не решил воспользоваться системой VAR, чтобы посмотреть повтор.
После перерыва Оскар Табарес сделал сразу две замены, но практически тут же Уругвай пропустил второй. Фернандо Муслера скосплеил Игоря Акинфеева-2014, отправив мяч в ворота после удара Гризманна.
При счёте 2:0 атмосфера окончательно накалилась – судья постоянно ставил игру на паузу, чтобы успокоить игроков. Массовая драка едва не началась после странного падения Мбаппе. Килиан симулировал фол, за что получил от соперников. В сутолоке какой-то конфликт начался у Погба и Кристиана Родригеса.
Франция в шестой раз проходит в полуфинал ЧМ, где сыграет с Бразилией или Бельгией.