Бразилия едет домой, симуляции Неймара, прорыв Бельгии. Соцсети обсуждают один из лучших матчей турнира.

«Бразилия катится домой». Реакция соцсетей на вылет Неймара и Ко

В «Твиттере» проводят аналогии с фильмом «300 спартанцев». Это Бельгия!

Бельгия смывает Бразилию и выходит в полуфинал.

А Бразилия летит домой. Багаж будет выдаваться примерно так.

Нарезка всех действий Неймара на этом турнире.

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В соцсетях издеваются над записью бразильского телеканала Fox Sports, которая была сделана после вылета Германии.

Фанаты Бразилии видят Бельгию примерно так.

Защита бразильцев так и не смогла справиться с Лукаку.

Сборная Бразилии вылетела из-за Неймара. Он жалок С таким лидером нельзя выиграть Кубок мира.

Чемпионат мира для Южной Америки закончен. Можно сказать, что бесславно.

Неймар сменил причёсок больше, чем забил голов на турнире.

Тьерри Анри а статусе помощника главного тренера Бельгии Мартинеса проведёт матч против родной Франции в полуфинале. В «Твиттере» об этом вспомнили шикарной картинкой.

Мне кажется, или это уже чемпионат Европы, а не чемпионат мира?