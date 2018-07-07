«Бразилия катится домой». Реакция соцсетей на вылет Неймара и Ко

В «Твиттере» проводят аналогии с фильмом «300 спартанцев». Это Бельгия!
Бельгия смывает Бразилию и выходит в полуфинал.
А Бразилия летит домой. Багаж будет выдаваться примерно так.
Нарезка всех действий Неймара на этом турнире.
В соцсетях издеваются над записью бразильского телеканала Fox Sports, которая была сделана после вылета Германии.
Фанаты Бразилии видят Бельгию примерно так.
Защита бразильцев так и не смогла справиться с Лукаку.
Чемпионат мира для Южной Америки закончен. Можно сказать, что бесславно.
Неймар сменил причёсок больше, чем забил голов на турнире.
Тьерри Анри а статусе помощника главного тренера Бельгии Мартинеса проведёт матч против родной Франции в полуфинале. В «Твиттере» об этом вспомнили шикарной картинкой.
Мне кажется, или это уже чемпионат Европы, а не чемпионат мира?