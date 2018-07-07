Сборная Бразилии вылетела из-за Неймара. Он жалок

Матч Бразилии и Бельгии точно входит в пятёрку лучших на этом чемпионате мира. И по тактической борьбе тренеров, и по зрелищности, и по яркому перфомансу отдельных игроков. Смотрите: у Бельгии гениальный матч выдал Де Брюйне, которого впервые за весь турнир двинули из опорной зоны в атаку.

Шикарно отыграл Азар – именно в плане мозгов на поле. Просто пересмотрите, как он в концовке ускорился у чужих ворот, просто для выноса мяча за боковую, а не лицевую. Прекрасно понимая, что после аута прессинговать соперника будет проще и быстрого выхода в атаку не выйдет.

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Лидеры Бельгии работают с топовыми тренерами в плане тактики, и это прекрасно видно. Лидеры Бразилии долгое время на тактические курсы приезжали только в сборную, к Тите. А один игрок в принципе вертел любую тактику на кончике бутсы.

Бразилия вылетела. Карнавал закончен. И из-за этого немного грустно Южноамериканских команд, чьих болельщиков мы так полюбили, на этом ЧМ не осталось. Титул останется в Европе.

Неймар подходил к чемпионату мира после травмы, из-за чего нервничала вся страна. Он успел восстановиться достаточно, чтобы стать главной звездой турнира. В итоге стал только главным мемом. Серое выступление, которое все запомнят только по глупым истерикам после фолов.

А теперь давайте попробуем определиться: Неймар – он кто? Понятно, что новый гений Бразилии. Но какой типаж ему ближе. Он идеальный наконечник, как Роналду. Он мотор, как Месси. Он ситуативный творец, как Роналдиньо. Или он просто сопливый сын своего прагматичного отца, слепо идущий за его решениями.

Лучший матч чемпионата мира. Такого уже не будет Бразилия и Бельгия прекрасны.

Он ушёл в ПСЖ, чтобы выйти из тени. В итоге переругался с тренером и одноклубниками, так и не получив признания. Он мог бы научиться у Эмери иному пониманию игры, но вместо этого просил владельцев клуба унять тактического гика. Неймар невероятно хочет быть собой, пытаясь игнорировать окружающий мир. Но мир вместо этого предсказуемо бьет по ногам и смеётся.

Бразилия приехала на турнир великолепной командой. Крутые игроки во всех линиях, масштабная подготовка, классный тренер. Но кто лидеры этой команды – невозможно определить. Даже капитана меняли практически каждый новый матч. Ну кто вёл сборную за собой? Коутинью, Паулинью, Марсело. Камон, очевидный лидер один – парень под легендарным 10-и номером. От него ждут чудес, а получают регулярную смену прически и истерики.

У этой команды было все для успеха на чемпионате мира. Она сама сделала себя слабее, поверив в мальчишку. Неймар – великолепный бизнес-проект, гениальный герой рекламных роликов, великолепный источник благосостояния своего отца. И абсолютно никчемный лидер. Бразилия поверила в человека, который слишком романтичен для современного футбола. Но ещё смешнее будет, если в него поверит мадридский «Реал».