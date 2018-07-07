Лучший матч чемпионата мира. Такого уже не будет

Ладно, заголовок – это кликбейт и эмоции. Заканчивать чемпионат мира ещё рано. Ещё Россия завтра играет. Но вот правда, именно такой матч, как Бельгии с Бразилией, и должен быть последним. Если бы это был финал, о нём говорили бы ближайшие лет восемь. Его бы приводили в пример. А мы, став дедушками, внушали бы внукам: вот в наше время умели играть в финалах. Как же жаль, что это только четвертьфинал. В нём было всё.

Драма

Автогол заставил Бразилию играть не так, как планировалось. Но драма ещё и в том, что забил именно Фернандиньо. Парень, который вышел в старте из-за отсутствия Каземиро. Который вызывает сильные ассоциации с худшим матчем в современной истории Бразилии. Да, там больше всего Данте порол, но и Фернандиньо тоже прилично. И вот, сегодня из-за него всё пошло не так. Такой автогол – не косяк, а чистое невезение. Это драма.

Бразилия вылетела. Карнавал закончен. И из-за этого немного грустно Южноамериканских команд, чьих болельщиков мы так полюбили, на этом ЧМ не осталось. Титул останется в Европе.

После гола у Бразилии уже не было выбора – как играть. Оставался только один вариант. Вряд ли Тите собирался атаковать весь матч. Без Каземиро это самоубийство. Сейчас поясню. Да, опорник есть в каждой команде, но Каземиро – особенный. Он достаточно работоспособен, чтобы закрывать зону от бровки до бровки. Именно эта уникальная особенность Каземиро позволяет выпускать Коутиньо в центре поля. И он, и Неймар в клубах пользуются определёнными привилегиями в плане отработки без мяча. Когда у тебя одновременно на поле есть Жезус и Марсело, которого тоже иногда нужно страховать, фигура опорника становится критической. Когда Каземиро нет на поле, Бразилии лучше не так рисковать. Иначе, с такой группой атаки, центр поля превращается в… что же напоминал центр поля атакующих бразильцев? Вы можете придумать сами. Мне напоминает вращающиеся двери в торговых центрах. Главное – не снижать темп на полпути.

Но у Бразилии, повторюсь, уже не было выбора. Стиль мог быть только один. И Бельгия сразу за него наказала. Второй гол – это уже классика этой команды. Получили угловой у своих ворот, отобрали мяч, мгновенно довели до чужой штрафной и забили. Так Бельгия забила Японии. И так же Бразилии. Остановить эту пружину оказалось некому.

Умные тренеры

Тите умеет успокоить команду. Бразилия давила, пёрла вперёд, но совершенно не истерила. Скажем честно, это немного неожиданно. Неймар, который, кажется, хотел закатить сцену, когда получил в глаз в чужой штрафной, только посмотрел на Тите, сразу вскочил на ноги и побежал к центру поля. Дальше уже Тите бушевал и требовал видеоповтор, но игроки не тратили время ненужные споры – в отличие от той же Колумбии.

Тите хорошо сыграл заменами. Не секрет, что он доверяет своим футболистам, поэтому стартовый состав такой устойчивый. Старт подвёл, но из замен тренер выжал максимум. Кто мог предположить, что Ренато Аугусто, который заменил Паулиньо, повторит его фишку и откроется как форвард? Это не импровизация, такие вещи нарабатываются заранее. Как с тем же Паулиньо – Вальверде использовал это в «Барселоне», но меняться позициями с форвардом тот начал как раз в сборной при Тите.

Роберто Мартинес блестяще подготовился к матчу. Он подстроил тактику под соперника, добавил лишнего защитника – не по именам, а по позиции. Опустил Менье ниже, под Марсело. И насытил центр поля, выпустив туда одновременно Шадли и Феллайни. Это решение максимально усложнило жизни Неймару и Коутиньо. В первом тайме атаки Бразилии гасились в самом начале. Оставалось только идти на фланги.

Все южноамериканцы вылетели с чемпионата мира. Дело ещё и в тактике Стереотипы рулят.

Во втором тайме Мартинес не стал делать панические замены, когда Бразилия наседала. Так он дал понять игрокам, что доверяет им. К 80-й минуте он сохранил все три замены, и для того, чтобы сбить темп, хватило всего двух. На 83-й и 87-й минутах – после этого Бразилия не создала ничего. Бельгия умело затормозила игру.

Отличные команды

И Бразилия, и Бельгия показали футбол, какого мы ещё не видели на турнире. Команды обменялись таймами, но в «своём» тайме сохраняли высокий темп почти от начала и до конца. Мы видели такие эпизоды у Испании, видели у Хорватии (на фоне совершенно разобранной Аргентины), но только Бельгия и Бразилии поддерживали максимальную интенсивность атакующей игры почти по тайму.

Бразилию очень жаль, эта команда много дала бы чемпионату мира, если бы осталась. Такого скорости атак, таких разнообразных подходов мы ещё не видели. Коутиньо не реализовал явных два момента, Ренато Аугусто один. Жезус… ладно, не будем о грустном. Ещё Фирмино не хватило пару сантиметров, чтобы замкнуть прострел в начале второго тайма. К четвертьфиналу мы все по-прежнему не знали: а какой у Бразилии максимум. Иронично, что свой максимум она показала в поражении. Но показала. Это впечатляет. Такая команда эстетически не была бы лишней на любой стадии любого турнира. Добавим, что в полуфинале вернулся бы Каземиро.

Карта ожидаемых голов говорит о матче почти всё.

Но и Бельгия заслужила свою порцию комплиментов. У команды был план, и она его выполнила. Подавила в первом тайме, терпела и защищалась во втором. Когда бельгийцы, так сказать, почувствовали себя японцами трёхдневной давности, они не поплыли. А в последние минут 10 бельгийцы просто взяли игру под контроль и убили. Сегодня они много жертвовали своим атакующим потенциалом ради результата. Так мы узнали, что Бельгия умеет на поле всё.

Интересно, как бельгийцы справятся с командой, которая забила два гола двумя ударами в створ. Французы прощать, как Коутиньо и Жезус, не будут – они слишком мало создают, чтобы так легко относиться к своим моментам. Кстати поэтому, какой бы классный футбол нас не ждал, вряд ли стоит рассчитывать на настолько открытую и интенсивную игру. Даже эта получилась такой во многом из-за стечения обстоятельств. А ЧМ продолжается, и на нём тренд задают закрытые команды.