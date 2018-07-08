Есть претензии к сборной?

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Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира, проиграв Хорватии по пенальти. Но едва ли кто-то из болельщиков перед стартом турнира мог предположить, что команда Черчесова покажет себя таким сплочённым коллективом и не только выйдет из группы, но и пройдёт дальше в плей-офф. Так стоит ли винить сборную в поражении от Хорватов или просто поаплодировать?

Виталий Мутко, вице-премьер РФ, президент РФС:

— Очень страшно расстроен. Горько и обидно, когда счастье рядом. Я горжусь командой. Ребята бились, вырвали игру. Настоящие герои! Никаких претензий, я очень благодарен им. Ребята бились, каким к ним вопросы? Сегодня был настоящий футбол, настоящий плей-офф. Сегодня чуть больше повезло хорватам. Главное-у нас есть команда. Спасибо болельщикам, которые болели на стадионах, у экранов, в фан-зонах. Они роскошно поддерживали сборную, парни не разочаровали. Чемпионат продолжается, осталось четыре матча — это самое главное.

ЧМ-2018. Россия проиграла Хорватии по пенальти в 1/4 финала. Как это было Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— У меня уже не осталось никаких эмоций. Болельщикам команда подарила настоящий праздник. Мы могли победить, но сегодня в пенальти не повезло, а вот с Испанией повезло. Упрекнуть команду Станислава Черчесова не в чем — только сказать спасибо.

Что касается Фернандеса, то неправильно говорить, что ему не следовало быть пенальти. Если так рассуждать, то ему не следовало в штрафную бежать и гол забивать. Если бы не Марио, мы бы и до пенальти не дошли. Сегодня все игроки сделали всё возможное для победы, просто чуть-чуть не хватило футбольной удачи, ничего страшного, команда подарила нам много положительных эмоций. Мне кажется, что настроение болельщиков изменилось и теперь к сборной относятся лучше.

Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:

— Равная игра, не повезло в пенальти и вылетели. Сам чемпионат идёт в плюс. Сборная заслуживает самых добрых слов, за эмоции, которые она нам подарила. Я испытываю гордость.Но любовь изменчивая штука. Немцы из чемпионов мира превратились в изгоев за 4 года. Надо забыть чемпионат мира, через два года уже чемпионат Европы. Надо работать дальше

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Никаких претензий. Вся наша сборная — молодцы, каждый человек в команде. Видно было, с каким настроем играли, как бились до самого конца. Смогли переломить ход встречи, когда надежды уже не было. Да, Смолов не забил. Фернандес не попал по воротам — тоже было. Но эта команда навсегда останется в сердце и в истории. Обидно проигрывать, но это был хороший турнир и мы на нём были сильной командой.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Спасибо, ребята! Вы супер! P.S. Смолова я не понимаю. Провальная его игра на всем чемпионате и как венец — этот пижонский поступок в такой ответственнейший момент…

Павел Погребняк, бывший нападающий сборной России:

— Эмоции двоякие. С одной стороны, перевыполнили задачу. Дошли туда, где нас не ждали. А с другой стороны, чувство обиды осталось. На 114-й минуте отыграться, проиграть в пенальти. Причём некоторые люди очень не собранно подошли к этим ударам. А в целом, гордимся сборной, они молодцы. Нет претензий никаких. Просто обидно, ведь можно было рассчитывать на большее, хотя этого никто не ждал.

Смолов подходил к чемпионату мира в роли лидера сборной и первым нападающим. Все ждали голов и трансфера в Европу. Но футбол — непредсказуемый вид спорта. Всё поменялось за пять минут. Не думаю, что перегорел… Ему нужен был гол, чтобы почувствовать свои силы, но не пошла игра. Но выходя на замену, он делал своё дело и помогал сборной. Почему он ударил черпачком в серии пенальти? Если бы забил, никто бы слова не сказал. Видимо, хотел как лучше, запомниться. А получилось как-то некрасиво.

Евгений Кафельников, известный российский теннисист:

Елена Веснина, российская теннисистка:

— Я возмущена, что футбольные правила не позволяют бить пенальти тем, кого заменили. Мне хотелось, чтобы кто-то другой пробил эти пенальти. Но огромное спасибо ребятам за ту возможность, которую они нам подарили, — болеть на чемпионате мира за нашу сборную, которая боролась за выход в полуфинал. Это звучит фантастически, и мы должны просто сказать ребятам огромное спасибо.

Наше мнение

Павел Пучков, автор «Чемпионата»:

— Самое странное и неправильное сейчас – искать виноватых. Ребята, наша сборная завалилась в 1/4 финала чемпионата мира. Была в одном точном ударе от попадания в полуфинал! Алло, вы в порядке? Какие виновники поражений? Какие крайние? В этой команде все – красавцы, от третьего вратаря до массажиста. Сборная, которая пыхтела и терпела. Команда, способная забивать невероятные голы и отыгрываться на 115-й минуте. Качать всех и каждого.

Сборная героев с моментом славы. Сборная, которую обожает страна. Сборная, которой завидуют хоккеисты. История, в которой мы так и не поняли до конца, как это возможно. Но променяли это понимание на эйфорию и счастье.

Мнения читателей

psych1c:

— Наша сборная — просто негодяи, заставили-таки меня ими гордиться!

a-n-y:

— Федя – мужик, если решил не забивать на этом ЧМ, то даже с пенальти не забивает.

aassaa11:

— Молодцы, в целом, за выступление не стыдно и упрекнуть не в чем. Прыгнули выше, даже не на голову. На три!

illirium:

— Вот не хотелось бы всех собак на Смолова вешать, в т.ч. и с незабитым пенальти, но конкретно его игра на турнире, как минимум, невразумительна. И не только в атаке, тут он вообще ничего не показал, но и даже в защите. В эпизоде с голом Виды, чем Федя занимался? Никого из хорватов он не опекал, да и угол, куда мяч нырнул, не закрыл, хотя пытался закрывать ближнюю штангу при подаче углового. Все его выходы на поле у меня вызывали только мандраж. Тем не менее, выступление сб. России более чем достойное, такого, думаю, не ожидал никто. И всё за счёт чего — за счёт ОТДАЧИ, того, о чём игроков просили все. Чтобы не пешком по полю ходили, а именно грызли газон.

wayloren:

— Зато Смолов в терминал попал.

VerniteMneRodinu:

— Проигрывали 1:2 и на поле не осталось ни одной надежды (Черышев, Головин, Дзюба) Саламыч всех снял. Спасибо бразильцу, подарил надежду. Но дальше Саламыч дает бить пенальти мертвому Смолову. Тренерское поражение

gercogarnora:

— К Марио претензии могут быть только у уродов. Весь матч отыграл на запредельном уровне, с максимальной самоотдачей, и запоротый пеналь — следствие истощения всех сил, и моральных и физических.

Это было здорово, команда! Поражение, за которое не стыдно Сборная России проиграла в четвертьфинале Хорватии, но заслуживает самых добрых слов за своё выступление на чемпионате мира.

buffon-and-mandanda:

— Обсуждения потом… Можно, конечно, про концентрацию, про Смолова, но… Потом.

Сборной огромное спасибо за турнир. У страны нет одиннадцати высококлассных футболистов, но у страны есть команда!

wilwoo:

— Ни грамма ненависти… Играли достойно. Но Смолов, к сожалению, снова искал банкомат вместо гола или забитого пенальти…

leo27:

— Мне за такую СБОРНУЮ НЕ СТЫДНО!!! Спасибо за потрясающие эмоции, МУЖИКИ!!!

polermo:

— Я горжусь этой сборной! Прыгнули выше головы, играли наравне с хорватами. Смолов… не знаю, что сейчас будет с этим парнем, обрушится сейчас на него столько всего, что не завидую.