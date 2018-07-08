«Не убивайте Смолова». Главные слова после поражения от Хорватии

Фёдор Смолов сидел в центре поля и пытался понять, что же произошло. Когда Фернандес сравнял счёт, все подумали, что в серии пенальти нас ждёт очередной шанс.Этот шанс мы упустили — Смолов и Фернандес промахнулись с пенальти. Фёдор пытался пробить в стиле Паненки, и его удар блокировал Субашич, а Марио просто сильно бил и промахнулся. Хотя он не бьёт пенальти вообще — нигде и никогда. После матча оба объяснили, что с ними случилось.

Но сначала в защиту Фёдора выступил президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер. «Не важно, как Смолов пробил этот пенальти. Он очень хотел забить и принести победу своей стране. Не убивайте его! Нужно иметь большие яйца, чтобы так пробить», — сказал он.

«Нас очень расстраивает, что мы больше не боремся за Кубок мира» Слова главного тренера сборной России после драматичного поражения от Хорватии.

В этот момент в смешанной зоне стадиона «Фишт» появился Черчесов вместе с Гранеро. Журналисты встретили главного тренера сборной России громкими аплодисментами. Пара витков вправо-влево — и обладатель главных усов страны столкнулся с лучшим бомбардиром в истории сборной Хорватии. Они тепло обнялись и перекинулись парой фраз.

Спустя пару минут цепочкой потянулись футболисты сборной России. Большинство из них отказалось от общения с прессой. Казалось бы, должен был промолчать и Фёдор Смолов. Но он не стал отмалчиваться и выдал эмоциональный монолог.



«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны и всех ребят в команде за то, что с нами произошло на этом чемпионате мира, за то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь Россией. К сожалению, неудача с пенальти произошла со мной, и я совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти.

Есть претензии к сборной? Эксперты разбираются, кто подвёл сборную и реально ли было пройти дальше.

В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана из интервью после завершения карьеры: „Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал“. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу извлечь из неё выводы и стать сильнее.



Самое большое спасибо всем ребятам, персоналу и тренерскому штабу. Я действительно счастлив. Те 50 дней, что мы провели вместе, я никогда не забуду. Для меня это было очень круто», — подчеркнул он и скрестил руки на груди, давая понять, что сказать больше он сейчас не готов. И его можно понять.



Кстати, Роман Зобнин вообще отказался бить пенальти: «Провести два подряд матча по 120 минут — это ужасно. Я никому не пожелаю такого. Ни сил, ни эмоций. Меня вытягивали уже из такого состояния, что я сидел и вообще ничего не понимал. Пришёл в раздевалку — мне стало плохо. То, что сегодня не бил пенальти, — это личное решение. Просто сил вообще не было».

Можете себе представить, как вымотаны были наши ребята.



Вышедший, как и Смолов, на замену Александр Ерохин призвал не искать виновных в поражении: «Мы побеждали на этом турнире как команда и должны с достоинством принять поражение — тоже как команда. Не нужно переходить на личности. Все футболисты, тренеры и персонал работали на один результат. Нет одного виноватого. Мы должны вместе пережить это».



Вступился за Смолова и его соперник по чемпионату России — защитник «Локомотива» Ведран Чорлука: «Смолов хотел бить хитро. Иногда получается, иногда нет. Для меня Фёдор — топ-игрок. Не надо говорить о его ошибках сейчас».

Другой хорват, поигравший в России, а теперь работающий помощником главного тренера своей сборной, Ивица Олич выразился более категорично: «Ни за что не пробил бы пенальти так, как Смолов».



Жаль, что темы Смолова не коснулся лидер сборной России — Артём Дзюба. Он был слишком расстроен вылетом с турнира (мы все видели его слёзы в прямом эфире) и не стал отвечать журналистам.

Важно было узнать мнение другого неудачника серии пенальти — Фернандеса. Спасибо бразильскому журналисту, который передал наш вопрос Марио:



«Был момент радости из-за гола, а потом наступила горечь из-за пенальти. В любом случае все заслужили похвалу за то, что сделали на этом чемпионате мира.



Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность. Хотя партнеры сказали, что мне не нужно перед ними извиняться. Это показывает, насколько крепкий у нас коллектив. Я знаю цену смазанному пенальти, но он не отменяет всего того, чего мы добились на этом турнире.



После матча я искал Смолова на поле, чтобы его поддержать. Ошибки случаются у всех. Многие великие игроки промахивались с 11 метров. А мы лишь продолжим работать с чистым разумом».



Думаю, что все мы должны последовать совету Давора Шукера и не уничтожать Смолова. Он был не лучшим на поле, там выделялся Фернандес. Но и он не забил пенальти. Нам стоит насладиться успехом нашей национальной команды, тем КАК мы закончили играть на чемпионате мире. Это было прекрасно, и лично я горд, что следовал за ЭТОЙ командой.