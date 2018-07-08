«Нас очень расстраивает, что мы больше не боремся за Кубок мира»

Несмотря на поражение и прекращение участия в борьбе за Кубок мира Станислава Черчесова на пресс-конференции встретили аплодисментами. В отличие от прошлых игр на этот раз главный тренер сборной России на вопросы ответил довольно быстро. Матч явно потребовал от него слишком много сил и эмоций. Черчесов даже первый вопрос попросил повторить: «Все до сих пор как в тумане».

– Можно ли сказать, что сборная прыгнула выше головы или это ее объективный уровень, и подобного можно ждать на следующих турнирах?

– Не могу сказать, выше или нет. Мы готовились к турниру детально, Кубок Конфедераций нам помог в этом. Я с первой секунды знал, когда заступил на этот пост, что я хочу получить. Сейчас мы чувствуем себя как солдаты, которые были призваны в армию. Сегодня вышли в дембель, но хотелось дальше послужить и повоевать. Мы бы до 15 июля с удовольствием Родине послужили. Переведите иностранцам слово «дембель», пожалуйста.



Что дальше? Впереди Лига наций. Невозможно такие вещи прогнозировать. На сегодняшний день мы сделали максимум. Ребята достойно сражались, но не хватило везения. Теперь надо спокойно все проанализировать, в команде часто происходят изменения, и нельзя заранее многое планировать.

ЧМ-2018. Россия проиграла Хорватии по пенальти в 1/4 финала. Как это было Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия.

– В вас никто не верил, это мешало?

– Вы удивитесь, но мне кажется, что ни одна страна, которая играла в чемпионате мира, в свое сборную не верила. Критика – это вещь… Самое главное, что мы сами в себя верили. И только своей работой мы заставили в себя поверить. Причем не просто поверить, а влюбиться. Сейчас вся страна знает, что такое сборная России по футболу.



Поддержка никогда не бывает слишком большой, поэтому приходилось периодически заводить публику. Надеюсь, Валерий Гергиев на меня не обиделся. Может быть, я делал не те движения, но старался поднять народ на ноги.

– Во всех ли своих кадровых решениях вы уверены, не было ли ошибок?

– У меня много разных качеств, есть положительные, есть отрицательные. Но одно могу сказать точно: если я принимаю решения, то никогда не жалею. Те футболисты, которые есть, они были сильнейшими на данный момент. Вы смотрите на имена, тренерский штаб смотрит чуть глубже.



– Вы слишком нервничаете, не кажется ли вам?

– Если бы вы были скандинавом, я бы вас еще понял. Но вы же грек! Это игра, это эмоции, что тут можно еще сказать.



– Вам звонил президент России?

– После игры к нам в раздевалку зашел премьер-министр Дмитрий Медведев, успокаивал, желал успеха. Владимир Владимирович Путин звонил днем, сейчас тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой. Понятно, что мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги вперед.

Это было здорово, команда! Поражение, за которое не стыдно Сборная России проиграла в четвертьфинале Хорватии, но заслуживает самых добрых слов за своё выступление на чемпионате мира.

– Правильно ли Смолову доверили пенальти?

– А почему вы после Испании такой вопрос не задавали? Тогда он забил, сейчас решил пробить так. Все, кто был готов бить пенальти — его били.

– Можно по-разному играть на ЧМ, можно по-разному уходить с ЧМ. Вы ушли с гордо поднятой головой?

– Да, но ключевое здесь слово «уходят». Да, с поднятой головой, но увы – то, что мы больше не боремся за Кубок мира, это нас очень расстраивает. Но мы очень рады, что на этом турнире хорошо выглядели как с организационной, так и со спортивной стороны.

Когда пресс-конференция кончилась, и Черчесов готовился уходить, в зал неожиданно зашел Лука Модрич. Он поздравил главного тренера россиян с отличным выступлением и попросил о совместном фото. Ищите в социальных сетях лучшего игрока ЧМ-2018.