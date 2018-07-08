«Мои Воины!!! Моя Гордость!!!» Дзюба не перестаёт удивлять

Перед серией пенальти в матче с хорватами Артём Дзюба вышел в центр круга и начал заводить команду, как настоящий капитан. Он сказал не так уж много, но эти слова в тот момент, пожалуй, были самыми важными и мотивирующими: «Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом. Не спешите. Не уверены – ударьте по центру просто. Давай, давай, ***!».

А по дороге в Москву в самолёте он сделал селфи с каждым игроком сборной. С каждым. Даже с тем, кто ни сыграл ни одной минуты на чемпионате мира.

Под каждым фото одна и та же подпись: «Мои воины!!! Моя гордость!!!».

Если кто-то забыл, то Дзюбы не было в сборной год. Со сборов перед Кубком конфедераций в Австрии он уехал из-за травмы, которая не позволила бы ему выступить на турнире. Или же из-за конфликта со Станиславом Черчесовым. Но все это меркнет на фоне того, что мы увидели на этом чемпионате мира.