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Дзюба сделал селфи с каждым игроком сборной

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Артём Дзюба, сборная России
Полина Куимова
Фото: instagram.com/artem.dzyuba
«Мои Воины!!! Моя Гордость!!!» Дзюба не перестаёт удивлять
Лучший.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Перед серией пенальти в матче с хорватами Артём Дзюба вышел в центр круга и начал заводить команду, как настоящий капитан. Он сказал не так уж много, но эти слова в тот момент, пожалуй, были самыми важными и мотивирующими: «Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом. Не спешите. Не уверены – ударьте по центру просто. Давай, давай, ***!».

А по дороге в Москву в самолёте он сделал селфи с каждым игроком сборной. С каждым. Даже с тем, кто ни сыграл ни одной минуты на чемпионате мира.

Под каждым фото одна и та же подпись: «Мои воины!!! Моя гордость!!!».

Если кто-то забыл, то Дзюбы не было в сборной год. Со сборов перед Кубком конфедераций в Австрии он уехал из-за травмы, которая не позволила бы ему выступить на турнире. Или же из-за конфликта со Станиславом Черчесовым. Но все это меркнет на фоне того, что мы увидели на этом чемпионате мира.

Артём, мы кайфанули!
Спасибо, сборная.
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